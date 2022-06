21 persones van morir ofegades a les platges catalanes l'any passat

Protecció Civil demana «extremar la prudència» davant la previsió «d'afluència massiva» de banyistes

Actualitzada 21/06/2022 a les 18:43

21 persones van perdre la vida per ofegament a les platges catalanes l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que indica que la gran majoria van ser homes de nacionalitat espanyola i més de 70 anys. Els anys anteriors hi ha haver 24 ofegaments mortals el 2020, 29 el 2019, 18 el 2018 i 22 el 2017. El cos d'emergències ha llançat una campanya de difusió de consells de seguretat i prevenció amb cartells que es distribuiran en els municipis costaners. D'altra banda, l'ens ha demanat «extremar la prudència» a les platges davant d'un estiu que es preveu «d'afluència massiva» de banyistes per les calorades.Els principals consells dels cartells fan referència a preferir sempre platges vigilades, respectar el color de les banderes i fer cas dels socorristes, no banyar-se en cas d'indisposició o tenir especial cura dels infants.Protecció Civil també ha editat uns cartells amb consells per al bany en piscines, en rius, pantans i estanys, que es distribuiran en els municipis que tenen zones habilitades i autoritzades.Respecte al bany en rius, pantans i estanys, la principal recomanació és evitar banyar-se en zones no habilitades especialment per al bany on hi ha molts riscos per corrents i similars.Aquest any s'ha tornat a activar el dispositiu de coordinació al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, del que formen part Protecció Civil i SEM de forma presencial, i que està en contacte continu amb tots els operadors de socorrisme i cossos d'emergències i seguretat.Igualment, Protecció Civil de la Generalitat torna a posar en actiu la pàgina web del visor de platges amb informació en línia i temps real de quines platges estan vigilades, la bandera que oneja en cada moment en aquestes, si hi ha meduses, quin tipus i perillositat o els serveis, entre d'altres.