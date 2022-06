Rússia hauria utilitzat més de 200 tipus d'armes prohibides a Ucraïna

The New York Times ha examinat més de 1.000 fotografies fetes pels seus propis fotoperiodistes i per agències governamentals i militars ucraïneses

Actualitzada 20/06/2022 a les 10:48

Rússia ha utilitzat a Ucraïna més de 210 tipus d'armes prohibides pels tractats internacionals, la majoria municions de dispersió, que poden representar un greu risc per a la vida dels civils fins i tot dècades després que s'acabi la guerra, assegura aquest dilluns The New York Estafis.Per arribar a aquesta conclusió, el diari nord-americà ha examinat més de 1.000 fotografies fetes pels seus propis fotoperiodistes i fotògrafs de serveis de cable que treballen sobre el terreny a Ucraïna, així com proves visuals presentades per agències governamentals i militars ucraïneses.El diari qualifica de «guerra sorprenentment bàrbara i antiquada» la desenvolupada per Moscou, que ha colpejat ciutats i pobles ucraïnesos amb una andanada de coets i altres municions, la majoria de les quals es poden considerar relíquies de la Guerra Freda, i moltes de les quals han estat àmpliament prohibides pels tractats internacionals.Els atacs han fet un ús repetit i generalitzat d'armes que maten, mutilen i destrueixen indiscriminadament, fet que suposa una possible violació del dret internacional humanitari, cita el rotatiu.Aquests atacs han deixat civils, inclosos nens, morts i ferits, i han destrossat infraestructures crítiques, com ara escoles i llars.Els periodistes del diari van identificar i categoritzar més de 450 casos en què es van trobar armes o grups d'armes a Ucraïna. En total, hi havia més de 2.000 municions identificables.A més, el mitjà nord-americà assegura que l'ús d'aquest tipus d'armes per part de Rússia no ha estat limitat ni anòmal. De fet, ha format la columna vertebral de l'estratègia de guerra del país des del començament de la invasió, el 24 de febrer passat.Això no obstant, a causa de les dificultats per obtenir informació completa en temps de guerra, aquests recomptes estan subestimats.Algunes de les armes identificades poden haver estat disparades per les forces ucraïneses en un esforç per defensar-se de la invasió, però l'evidència apunta a un ús molt més gran per part de les forces russes.La gran majoria de les armes identificades pel diari eren municions no guiades, que no tenen precisió i, com a resultat, poden utilitzar-se en major nombre per destruir un sol objectiu.Tots dos factors augmenten la probabilitat que caiguin projectils i coets en àrees poblades per civils, recalca el diari.