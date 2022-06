L'OMS decideix canviar el nom a la verola del mico

El virus deu el seu nom a què va ser descobert el 1950 en simis

Actualitzada 19/06/2022 a les 18:19

Els dirigents de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han anunciat aquesta setmana que pretenen canviar de nom la verola del mico. La seva intenció, diuen, és evitar l'estigma que produeix i abordar la imprecisió del nom actual.Tal com recull Gizmodo, un grup de científics internacionals va publicar un article a Virological on proposaven aquest canvi. Argumentaven que la verola del mico és un nom inadequat tant per al virus com per a la malaltia, sobretot després dels recents brots mundials que van començar aquest any.El virus deu el seu nom al fet que va ser descobert el 1950 en micos i el 1970, que podia afectar humans, però posteriorment s'ha sabut que els hostes naturals del virus són certs rosegadors.Els autors de l'article van dir que havien contactat amb l'OMS per parlar sobre el possible canvi de nom i aquest dimarts, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va anunciar que l'OMS ja estava en procés de trobar un nom nou per a la malaltia .L'OMS, a través de la seva Oficina Regional per a Europa, va advertir aquest dimecres que «la verola del mico no és una raó per cancel·lar esdeveniments, sinó una oportunitat per aprofitar-los i impulsar el nostre compromís», va dir el director de l'OMS-Europa, Hans Kluge.Kluge va insistir que estigmatitzar certs grups menyscaba la resposta de salut pública i va citar exemples anteriors d'això com la SIDA, la tuberculosi o la mateixa Covid-19.