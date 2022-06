L'electricitat puja aquest dilluns un 46% fins a 258,68 euros/MWh

En cas que no existís el límit al preu del gas a la península ibèrica, el rpeu s'encariría uns 25 euros més

Actualitzada 19/06/2022 a les 17:13

Subhasta i ajustament

L'electricitat pujarà aquest dilluns gairebé un 46% fins als 258,68 euros megavat hora (MWh), d'acord amb els resultats de la subhasta celebrada al mercat majorista o «pool» i l'ajust a abonar pels beneficiaris del topall al gas per compensar les centrals que usin aquesta matèria primera.Si es tenen en compte aquests nivells, serà al voltant d'uns 25 euros més barata que els 283,59 euros als quals s'hauria pagat el MWh a la península ibèrica si no comptés amb el límit al preu del gas destinat a la generació elèctrica , que ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana.Segons les dades del mercat consultades per Efe, a partir de les quals es pot calcular el valor del «pool» sense aplicar el mecanisme, el topall al gas ha deixat el preu mitjà dels dies que porta en vigor uns 36 euros per sota dels prop de 268,88 euros/MWh que hauria marcat a l'acumulat.La tornada a l'activitat productiva després del cap de setmana torna a empènyer a l'alça a l'electricitat, un panorama que també s'observa a altres països d'Europa, especialment a Itàlia, on el preu per demà s'acostarà als 309 euros/MWh, amb màxims de fins a 394,96 euros.Com va passar divendres passat, a França, el MWh superarà també la barrera dels 300 euros (303,95 euros), després de dues jornades de relativa estabilització, mentre a Alemanya rondarà els 267 euros -amb un pic de 500 euros entre les 8 :00 i les 9:00 hores- i al Regne Unit es pagarà a 196,19 lliures (uns 228,53 euros).A Portugal, on també s'aplica el topall al gas per l'anomenada «excepció ibèrica», estarà al mateix preu que a Espanya.A la pressió alcista en els mercats energètics hi han contribuït, les últimes hores, les paraules del director de la petroliera russa més gran, Rosneft, Ígor Sechin, que ha advertit que el «suïcidi energètic» europeu tindrà conseqüències a llarg termini en forma de pèrdua de potencial econòmic i competitivitat.Aquest mateix diumenge, Alemanya, un dels països europeus amb més dependència del gas rus, ha anunciat mesures addicionals per reduir la quantitat d'aquesta matèria primera que es fa servir per generar electricitat i en la indústria.Si bé el Govern del país defensa que la seguretat de l'abastament en aquests moments està «garantida», la decisió -que preveu l'ús del carbó- cerca accelerar l'ompliment dels dipòsits de reserva davant de la restricció de subministrament de gas des de Rússia.Considerant només els resultats de la subhasta al mercat majorista, que fins ara fixava el preu a abonar l'endemà, l'electricitat repuntarà de mitjana un 28,4 % fins als 157,48 euros/MWh, davant els 122,61 euros marcats per avui.Per franges horàries, el màxim es registrarà entre les 23.00 i les 0.00 hores, quan es pagarà a 197,91 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 110,44 euros/MWh, entre les 17.00 i les 18.00 hores.No obstant això, a aquestes quantitats cal sumar el cost de l'ajust a les centrals de gas, la suma dels quals varia en funció del volum que necessiti el sistema i del seu preu, i es repercuteix sobre les llars i les empreses beneficiàries.Per demà, l'ajust mitjà per a aquests consumidors serà, de mitjana, de 101,2 euros/MWh.Ja aplicant aquesta dada, que l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE) difon a l'hora següent a determinar el preu del «pool», el MWh pujarà un 45,6 % davant els 177,64 euros que ha costat - ajustament inclòs- aquest diumenge.