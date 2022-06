El nou impost que pagarem el 2023

No es gravarà l'envàs concebut, dissenyat i comercialitzat per a múltiples circuits o rotacions o per ser reutilitzat amb la mateixa finalitat.

Els contribuents de l'impost són els que realitzin la fabricació, la importació o l'adquisició, és a dir, els venedors o fabricants, tanmateix, repercutiran aquest impost amb el preu final del producte, que paguem els consumidors.