El PP guanyaria les eleccions andaluses per majoria absoluta, segons els sondejos a peu d'urna

El PSOE perdria més de cinc punts en relació amb el 2018 i Cs desapareixeria del parlament andalús

Actualitzada 19/06/2022 a les 20:31

El PP guanyaria les eleccions andaluses per majoria absoluta, segons el sondeig a peu d'urna realitzat per Gad3. El president andalús i candidat dels populars, Juanma Moreno, obtindria entre 58 i 61 escons, més del doble dels que va aconseguir el 2018 (26) i podria governar en solitari. Així doncs, el PP no necessitaria Vox per governar. La ultradreta seria prescindible tot i que milloraria resultats amb entre 13 i 15 escons -un o tres més que les anteriors eleccions-. Cs desapareixeria del parlament andalús i perdria els 21 escons dels anteriors comicis.