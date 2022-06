El fort vent previst al sud i a ponent de Catalunya, principal preocupació per l'evolució dels incendis

Des de dimecres s'ha registrat una mitjana de 60 focs diaris en zona forestal i només el d'Artesa es manté actiu

Actualitzada 19/06/2022 a les 13:09

El fort vent previst a partir de les hores centrals d'aquest diumenge i fins el vespre al sud i a ponent posa en situació de «molta alerta» els serveis d'emergències que treballen ens els incendis que s'han declarat arreu del país, segons el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort.Des de dimecres s'han registrat una mitjana de 60 focs en zona forestal, dels quals a hores d'ara només es manté actiu com a incendi de grans dimensions el d'Artesa de Segre, que afecta unes 2.600 hectàrees. En el dia d'avui se centraran en aguantar els eixos de confinament del perímetre, així com en els nous incendis que es puguin declarar en les properes hores, tot i que la calor ha anat a la baixa i ha augmentat la humitat.

La previsió és que a partir de les hores centrals del dia i fins el vespre es puguin registrar cops de vent que superin els 70 km/h, un fet que suposa la gran complicació amb què els serveis d'emergències es poden trobar aquest diumenge, sobretot al sud i al sud-oest del país. «Tenim menys temperatura, ha pujat la humitat, però totes les previsions indiquen que fins les 20.00 h tindrem aquest vent que fa que el risc de noves ignicions se sigui de situació de molta alerta», detalla Delort.

A hores d'ara, el gran incendi actiu és el d'Artesa de Segre, però en les darreres hores s'han registrat altres focs en zones com Olivella, Bot o Saldes, al Pedraforca. «Els ataquem tan bon punt els localitzem, i d'alguns en tenim resposta, mentre que d'altres no tenen gaire recorregut», explica Delort, que apunta que en determinats casos fins i tot s'epsera a que per si mateix s'extingeixi.

Objectiu: estabilitzar al màxim Artesa

Amb unes condicions meteorològiques advereses de cara a la segona meitat de la jornada, el cos de Bombers preveu que sigui en aquest segment del diumenge quan es puguin registrat més complicacions. «Ens centrarem en els nous incendis que puguem registrar, ens preocupa el vent que pugui haver-hi amb la marinada reforçada», assenyala el cap de Bombers, David Borrell.

No obstant, el primer objectiu amb què treballen és en intentar estabilitzar un ajor perímetre de l'incendi d'Artesa de Segre, aguantant els eixos de confinament marcats el dia que es va declarar l'incendi, de 5.000 hectàrees. «A la tarda es pot complicar de nou, i el que fem és aguantar l'eix amb el cap del flanc dret i intentar retallar perímetre del flanc esquerre», apunta.

Una situació com la dels anys 90, però diferent

Borrel ha admès que molts dels efectius dels Bombers actius a dia d'avui no s'havien trobat mai amb una situació com la que viu el país de tants incendis simultanis, i menys en aquest moment de l'any. «El cos sí que ho va viure als anys 90, quan molts bombers d'avui encara no ho eren, però hi ha una evoluciño òbvia, ara no apliquem un sistema tan reactiu d'anar incendi a incendi, tenim més capacitat d'anàlisi i intel·ligència, aplicant estratègies», apunta.

Dimecres passat es presentava just al migdia la campanya forestal de prevenció i extinció d'incendis per aquest estiu amb un acte a l'Aeroport de Sabadell, i irònicament va ser la gairebé immediata posada en marxa dels efectius que es van desplaçar als focs que des de llavors han cremat arreu del país. Des d'aquell moment, la mitjana diària d'incendis de vegetació registrats és de 60.

Segon dades del cos de Bombers, entre dijous i dissabte s'ha actuat en 200 focs en àrees de vegetació. D'aquests, 71 han estat incendis de vegetació agrícola, 64 de vegetació forestal i 135 de vegetació urbana.