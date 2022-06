El Fons Català de Cooperació reivindica l'acollida més enllà d'Ucraïna

El 20 de juny es commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) recorda que arreu del món hi ha espais «foscos» sense drets on s'amunteguen persones en camps de refugiats i que la realitat migratòria que s'ha donat amb la guerra a Ucraïna és tota una «excepció». En aquest sentit, el director de l'entitat, David Minoves, exigeix, en declaracions a l'ACN, «tancar els camps i obrir fronteres» i deixar de veure la migració com un problema perquè és un fet connatural de l'espècie humana: «No podem estar criminalitzant-la constantment». Una trentena d'ajuntaments vinculats al Fons Català de Cooperació organitzen actes aquest dilluns, 20 de juny, per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i exigir «vies legals i segures».