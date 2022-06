Repunta la transmissió de la covid sense repercutir en l'ocupació hospitalària

S'han diagnosticat 48.272 noves infeccions a tot Espanya, de les quals 23.495 corresponen a ciutadans de 60 anys a més

Actualitzada 18/06/2022 a les 19:58

Avançen noves variants d'Òmicron

Els indicadors de transmissió covid han registrat un nou augment aquest divendres en pujar la incidència acumulada en els més grans de 59 anys 23 punts, fins als 612 casos, encara que la mitjana d'ocupació hospitalària nacional es manté en el 5,5% amb 6.788 pacients ingressats .Les dades del Ministeri de Sanitat posen de manifest que, a més de la incidència acumulada a 14 dies, repunta també l'indicador de transmissió la darrera setmana, que passa dels 284 casos a 302 casos per cada 100.000 habitants.S'han diagnosticat 48.272 noves infeccions a tot Espanya, de les quals 23.495 corresponen a ciutadans de 60 anys a més, davant dels 18.574 notificats a l'informe de dimarts.Les unitats de cures intensives es mantenen per sota del 4%, amb un lleu ascens del 3,82% al 3,85%, en haver ingressat 2 crítics més des de dimarts.L'informe de Sanitat dels divendres també inclou el seguiment epidemiològic del conjunt de les malalties respiratòries, la incidència de les quals en aquestes dates encara és alta, encara que baixa lentament, de manera que la setmana 20 d'aquest any era de 704 casos per cada 100.000 habitants i baixa fins als 573 a la setmana 23.La incidència més gran de malalties respiratòries la té la població infantil de 0 a 4 anys, amb 1.859 casos, seguida de nens i adolescents de 5 a 14 anys (738).Sobre la situació epidemiològica de la covid, l'informe del Centre de Coordinació i d'Alertes i Emergències Sanitàries (CAESS) indica a Espanya avancen els llinatges BA.4 i BA.5 d'òmicron, la prevalença dels quals es fixa entre el 5,5% i el 44,3% dels casos, amb Galícia (44,3%), Balears (31%) i Astúries (25%) al capdavant.Quant a les defuncions vinculades a la covid, en els últims 7 dies se n'han produït 193, de manera que ascendeixen a 107.482 els òbits des de començament de pandèmia.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha consignat un augment de morts per còvid al món la setmana del 6 al 12 de juny, concretament del 4%, però amb una tendència dispar per continents.Mentre que a Europa han baixat un 18%, van augmentar un 21% a Amèrica i en un 17% a Àsia-Pacífic (1.882).Quant a la situació epidemiològica de països de l'entorn europeu amb l'avenç de les noves variants d'òmicron (BA.4 i BA.5), els nivells de covid-19 detectats a les quatre nacions del Regne Unit van augmentar la setmana passada en un 43 % davant de la setmana prèvia, segons dades publicades aquest divendres per l'Oficina Nacional d'Estadística (ONS).D'acord amb les xifres proporcionades per aquest organisme oficial, 1.415.600 persones van tenir coronavirus al conjunt del país la setmana passada, un 43% més enfront dels 425.800 de la setmana prèvia.A Alemanya, el Govern ha advertit avui que el país no pot enfrontar l'onada d'estiu del coronavirus sense precaucions, alhora que va anunciar un paquet de set mesures per preparar l'arribada de la tardor, mentre que destaca que els ciutadans han de «prendre's seriosament» aquesta onada d'estiu, però «sense que s'estengui el pànic».Ha precisat que les subvariants d'òmicron BA.4 i BA.5 que avancen ara a Alemanya són menys perilloses que altres com la delta i ha recordat que molts ciutadans alemanys estan vacunats, mentre que altres han superat una infecció amb BA.2, que destaca que ofereix també una protecció relativament bona.