Protecció Civil desactiva l'alerta per l'onada de calor i les temperatures s'aniran normalitzant

El SEM ha atès 155 incidents, la majoria lleus, i el 061, 95

Actualitzada 18/06/2022 a les 20:41

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte al vespre el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per Onada de calor activada el passat dissabte, 11 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les temperatures ja no seran extremes de manera continuada i aniran disminuint, de manera lenta i progressiva, a partir d'aquest diumenge. No obstant això, s'assoliran valors normals per l'època un cop passada la revetlla de Sant Joan. L'SMC ha registrat les següents temperatures màximes destacades en aquest episodi: Pantà de Riba-roja, 43,1 graus; Vinebre, 42,6; Gimenells, 42,1; Ascó, 42; Seròs, 42; Alcarràs, 42; i Baldomar, 40,6.