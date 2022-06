Maragall, sobre el dèficit d'infraestructures: «Hi ha un incompliment absolut de lleis, no només de promeses»

L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha opinat sobre el dèficit d'infraestructures i ha reclamat al govern espanyol un pla per rescabalar els més de 12.000 MEUR que ha deixat d'invertir a Catalunya els darrers 12 anys. «No estem parlant només d'un incompliment absolut de promeses o compromisos polítics, sinó de lleis pressupostàries votades i aprovades al Congrés», ha recordat Maragall aquest dissabte des de la plaça de la Concòrdia de Barcelona. «Estem davant d'un govern socialista que està aconseguint batre rècords negatius dels anteriors governs del PP. I és inacceptable», ha continuat l'alcaldable d'ERC, que també ha fet campanya per la regularització immediata dels migrants: «És una qüestió de drets», ha apuntat Maragall.

ERC ha instal·lat aquest dissabte una quarantena d'estands arreu de Catalunya perquè la ciutadania pugui firmar a favor de la ILP 'Regularització Ara!' i aconseguir així les 500.000 signatures necessàries per arribar al Congrés. «És la nostra responsabilitat i obligació com a organització política», ha assenyalat l'alcaldable d'ERC, acompanyat de les diputades Maria Dantas i Ángeles Llive. «Hem repetit diverses vegades al plenari la necessitat de crear vies regulades per entrar a l'Estat i uns mecanismes permanents de regularització», ha comentat Maragall, que igualment ha denunciat el «col·lapse administratiu» que crea sovint una situació irregular forçada.

«Això és absurd i no té sentit», ha reflexionat en veu alta l'alcaldable d'ERC a Barcelona, que ha fet responsable el govern espanyol format per PSOE i comuns. «En aquest tema ens sembla inconcebible que mostri aquesta insensibilitat, impassibilitat i indiferència», ha etzibat Maragall. «És absolutament increïble i cal posar-ho de manifest per reclamar una reacció urgent i positiva», ha reblat el líder d'ERC a Barcelona.