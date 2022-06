L'Església espanyola rep un segon informe amb 278 nous casos de pederàstia

L'Església espanyola ha rebut un segon informe elaborat pel diari 'El País' que ha fet aflorar 278 nous casos de pederàstia que afecten 244 cures, religiosos i seglars. D'aquests, 200 són nous acusats –desconeguts fins ara- i els altres 44 ja apareixien en el primer dossier, que es va fer públic al desembre del 2021. El 85% de les víctimes dels 278 casos de pederàstia són homes, gran part dels episodis van succeir entre els anys 60 i 70 i van ser comesos dins d'ordes religiosos, segons detalla el nou informe del rotatiu madrileny, que eleva a 1.594 el nombre total de víctimes documentades a Espanya. La Conferència Episcopal ha confirmat que ja ha posat la informació rebuda «en mans de les autoritats competents, estatals i canòniques».

En aquest segon informe del diari 'El País' sobre la pederàstia a l'Església espanyola hi ha noves ordes i diòcesis afectades. En aquesta ocasió són 22 bisbats que, si se sumen als del primer dossier, suposa que 42 dels 70 bisbats que hi ha a l'Estat tenen acusacions d'abusos. Pel que fa a les ordes religioses, les que més denúncies acumulen en aquest segon dossier són els salesians (30), els maristes (26), els jesuïtes (25) i La Salle (22). Però hi ha acusacions d'abusos contra un total de 36 ordes, grans i petites. La Comunitat de Madrid acumula 33 dels nous cures, religiosos i seglars acusats (per un total de 95 en els dos informes), mentre que Barcelona i la seva demarcació sumen 8 nous acusats (per un total de 93). Segueix a distància Navarra amb 9 acusats recents (45 en total) i València, amb 12 nous acusats (i 33 en total).

El rotatiu madrileny ha detallat que va entregar el dimecres 15 de juny aquest segon dossier a la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) amb el compromís de donar una setmana de temps a la CEE perquè l'estudiï i poder fer una valoració per incloure-la a l'article periodístic. 'El País' ha lamentat però que la CEE fes pública l'entrega del dossier el dia següent i instés al diari a facilitar les dades que permetin conèixer «els elements imprescindibles i els contactes per començar una possible investigació de cada cas». El rotatiu recorda a la Conferència Episcopal que aquest segon dossier consta de 567 pàgines, ocupa dos volums i conté abundant informació, amb testimonis més llargs i complets, i inclús fotografies en alguns casos on el denunciant no recorda el nom de l'agressor, però disposa d'imatges seves.