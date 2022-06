Els Bombers treballen en una trentena d'incendis de vegetació gairebé simultanis

Als grans focs de la Terra Alta, Noguera i Solsonès, s'hi sumen el d'Olivella, Can Zam i el Pedraforca

Actualitzada 18/06/2022 a les 17:51

Els Bombers de la Generalitat estan tenint una tarda complicada amb una trentena d'incendis de vegetació aquest dissabte.



Al del Pedraforca, a Saldes, iniciat cap a les 15.14 hores, hi ha set dotacions terrestres.

Als grans focs iniciats dimecres a la Terra Alta, la Noguera i el Solsonès, i que encara estan actius, s'hi ha sumat un de nou a Olivella (Garraf) i més tard un al Pedraforca (Berguedà) i un altre a la zona de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. En aquest últim hi ha nou dotacions de Bombers de la Generalitat que tenen l'ajuda dels Bombers de Barcelona. El d'Olivella ja ha cremat unes 40 hectàrees i afecta l'espai natural protegit del Massís del Garraf. S'ha demanat el confinament general de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans.