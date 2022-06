El preu de la llum per a aquest diumenge baixa un altre 16,2% i se situarà en els 177,64 euros MWh

Respecte al divendres, el descens és d'uns 90 euros

Actualitzada 18/06/2022 a les 19:29

El preu de la llum per a aquest diumenge baixarà fins als 177,64 euros MWh, xifra que representa un descens del 16,2% respecte aquest dissabte (212 euros MWh), segons ha informat l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Concretament, el preu al mercat majorista serà de 122,61 euros MWh, és a dir, un 16,3% menys que el preu fixat per a avui, mentre que la compensació pel topall del gas ha baixat fins als 55,03 euros MWh, també un 16% menys. D'aquesta manera, el preu de l'energia torna a retrocedir en el cinquè dia amb el topall pel preu del gas en vigor i se situa uns 90 euros per sota al preu fixat per aquest divendres, quan va ser de 266 euros Mwh.