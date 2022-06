Cecilio G demana perdó després del seu arrest al Sónar per aldarulls i agressions

El cantant ha volgut desmentir les acusacions d'assetjament sexual i s'ha disculpat a través de les seves xarxes socials

Actualitzada 18/06/2022 a les 18:22

El cantant de trap Cecilio G, que dijous passat va ser detingut al Sónar per agredir un agent de seguretat privada i un Mosso d'Esquadra, ha demanat disculpes «de cor» pels aldarulls que va protagonitzar.



El músic, que assistia al festival com a públic, va ser detectat en una zona restringida a què no tenia accés i, quan se li va demanar que sortís, es va posar violent i va proferir amenaces, segons van confirmar fonts del Sónar.«Demano perdó als treballadors del Sónar que em van haver d'aguantar, em sap greu de cor», ha indicat el cantant en una publicació al seu compte d'Instagram.«No va ser cap tema d'assetjament sexual, simplement era on no em deixaven estar i em vaig tornar boig», ha afegit Cecilio G, fent referència a les acusacions del sindicat de seguretat privada ADN Sindical, que va assegurar que abans de la seva detenció, i fora del recinte del Sónar, al costat d'una cafeteria, el músic s'hauria «abaixat els pantalons i masturbat davant una noia», uns fets que no han estat confirmats pels Mossos.A més de les disculpes, també a través del seu Instagram, el cantant ha penjat una cançó sobre els fets, il·lustrada amb vídeos del seu enfrontament amb els guàrdies de seguretat privada, en què assegura: «Només em vaig colar al backstage del Rojuu ( artista que actuava aquell dia al festival)» o «la moguda va ser per robar al backstage tres birres».«Cada vegada que vaig al Sónar s'embolica», assenyala també el drapaire, que a l'edició del 2019, en què va participar com a artista, ja va generar polèmiques per entrar al seu concert sobre un cavall i per treure un mussol en ple espectacle .Cecilio G és un músic de Barcelona, ​​pioner del trap, que ja ha protagonitzat altres episodis violents anteriorment i fins i tot ha estat a la presó per un delicte d'amenaces.