Salut confirma 71 casos de verola del mico a Catalunya

Hi ha 50 casos en investigació, dels quals 20 són probables

Actualitzada 17/06/2022 a les 13:01

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que hi ha 71 casos de verola del mico confirmats a Catalunya en aquest moment, tots amb vinculació epidemiològica. Cap d'ells ha requerit hospitalització. D'altra banda, hi ha 50 casos en investigació, dels quals 20 són probables i 30 es consideren sospitosos.Argimon ha constatat que cal estar «alerta», però ha demanat alhora no estar «alarmats» per la verola del mico. També ha augurat que els casos seguiran creixent. Els casos confirmats són de persones d'entre 22 i 49 anys, tots ells amb simptomatologia pròpia, com febre, cansament i ganglis.