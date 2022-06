El futur de les vacunes: s'administraran amb tiretes en lloc de xeringues

L'investigador Rober Langer rep el recolzament de la Fundació Bill Gates per desenvolupar-ho

Actualitzada 17/06/2022 a les 19:49

El prestigiós investigador estatunidenc Robert Langer, expert en enginyeria química, ha expressat la seva esperança en què pugui vacunar-se en un futur mitjançant tiretes en lloc d'agulles.En una intervenció en ser guardonat aquest divendres amb la insígnia d'or de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i ser homenatjat per la seva labor investigadora i la seva contribució a la immunització contra la covid-19 mitjançant ARN missatger amb molècules que contenen instruccions dirigides a les cèl·lules, Langer ha dit que la seva ambició és produir vacunes que es puguin distribuir sense el convencional sistema de punxada amb agulla.Ha indicat que ha rebut el suport de la Fundació Bill Gates per a dur a terme el projecte d'inocular vacunes inserides en tiretes amb «microagulles» que, si bé «punxen», no fan «gens de mal» i són prou capaces de posar un «còctel de reforç» per a immunitzar a pacients, especialment en països en desenvolupament, amb la finalitat de «arribar al màxim de persones possibles» al món.«La meva esperança és obtenir tractaments no només contra la covid», amb nous procediments d'enginyeria molecular, ha assenyalat.Langer, un dels més reconeguts investigadors de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT, en les seves sigles en anglès) de Boston (els EUA), és un dels cofundadors de la farmacèutica Moderna, que va saltar a la fama per ser una de les primeres a aconseguir una vacuna contra la covid-19 i aconseguir situar-la entre les més efectives.