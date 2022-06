TV3 censura l'escot de Patrícia Plaja durant una entrevista al programa 'Els Matins'

La portaveu del govern va començar el programa amb una samarreta oberta i en una petita pausa van pujar-li la roba per tapar-li el pit

L'escot de la portaveu del @govern @patriciaplaja ha estat censurat aquest matí durant una entrevista als @elsmatins de @tv3cat.En una pausa de 25 segons per posar un vídeo li han tret l'americana i li han posat agulles per pujar-li la samarreta.El rètol també ha quedat més amunt pic.twitter.com/nXkk8osjsL — Anna Punsí (@punsix) June 15, 2022

Aquest dimecres al matí les xarxes han esclatat per una polèmica de gènere en l'entrevista que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha fet aquest matí a Els Matins, programa matinal de TV3. El fet de la discòrdia l'ha denunciat per xarxes Anna Punsí, coneguda periodista de successos que treballa a la Cadena Ser, quan va veure com el programa va censurar l'escot de Patrícia Plaja en una petita pausa de 25 segons.Al començament de l'entrevista, la portaveu del Govern va començar amb una americana blanca i una brusa grisa oberta, fet que provocava que sortís a càmera l'escot. En una petita pausa de 25 segons per posar un vídeo, Anna Punsí va assegurar que el programa va aprofitar per pujar-li la samarreta a Plaja amb dues agulles per tapar l'escot i, a més a més, posar rètols més grans a l'inferior de la pantalla, tot fet per tapar l'escot de la portaveu a la càmera.Les reaccions a aquest fet no van trigar massa a arribar. La periodista Mayka Navarro va denunciar aquest fet en el mateix programa. La periodista va reivindicar que el pit de les dones no és censurable i va fer ús de la cita de la famosa cançó de Rigoberta Bandini per criticar aquest fet: «No sé porqué dan tanto miedo nuestras tetas».El fil d'Anna Punsí té més de 500 interaccions a Twitter i moltes més persones s'han sumat per denunciar aquesta polèmica de gènere que ha envoltat el programa d' Els Matins de TV3 durant el matí d'aquest dimecres.