Sant Joan de Déu inaugura el primer centre d'oncologia pediàtrica de l'Estat

El Pediatric Cancer Center Barcelona podrà acollir fins a 400 casos nous anualment tant nacionals com internacionals

Actualitzada 16/06/2022 a les 13:20

L'Hospital Sant Joan de Déu, d'Esplugues de Llobregat, ha inaugurat aquest dijous el Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB), un edifici de 14.000 metres quadrats que permetrà incrementar un 35% el nombre d'infants atesos. Si fins ara l'hospital podia acollir uns 300 casos nous cada any, ara permetrà atendre'n fins a 400, situant-se en primer lloc a nivell estatal i segon a escala europea.L'espai es dota d'habitacions individualitzades i zones per a familiars, amb comoditats i amplitud depenent de l'estada prevista dels menuts al centre així com unes habitacions per als pacients de pal·liatius i quiròfans per fer l'estada més còmode per a malalts i acompanyants, així com fer més amable l'entorn on es troben.