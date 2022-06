Sanitat confirma 323 casos de verola del mico a Espanya

Carolina Darias ha avançat l'arribada de 5.000 dosis de la vacuna a finals de juny

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha confirmat 323 casos de verola del mico a l'estat espanyol. En roda de premsa aquest dimecres després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, Darias ha explicat que Espanya rebrà les 5.000 primeres dosis de la vacuna a finals de juny després de l'adquisició d'unes 110.000 per part de la Comissió Europea. La titular de Sanitat ha concretat que a l'estat espanyol li correspon un mínim del 10% de les dosis que preveu el contracte amb l'empresa Bavarian Nordic. Darias també ha explicat que s'actualitzaran les dades sobre la verola del mico els dimarts i divendres.D'altra banda, pel que fa a la covid-19 Darias ha destacat que la situació és «estable» i que les subvariants d'òmicron ba.4 i ba.5 són les que van ocupant territori.El Consell Interterritorial de Salut també ha abordat el pla bucodental que amplia la cartera de serveis per a uns 7 milions de persones i tindrà un pressupost de 44 milions d'euros. Darias ha explicat que s'aplicarà per fases i en el primer any d'aplicació se centrarà en els menors d'entre 6 i 14 anys i les embarassades.En una segona fase, el pla s'ampliarà a persones amb discapacitat, menors d'entre 0 i 5 anys i persones amb patologies oncològiques cervicofacials. Alguns dels serveis del pla estaran centrats en la prevenció com vernissos de fluor o neteges bucals i també altres serveis com empastaments de càries, endodòncies o reconstruccions.