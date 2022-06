Plaja diu que no es va sentir censurada quan li van recol·locar l'escot a TV3 però que la decisió no va ser encertada

La portaveu creu que algú va pensar amb bona intenció però de manera «errònia» que estava incòmoda

Actualitzada 16/06/2022 a les 20:13

Patrícia Plaja, portaveu del Govern, ha sortit al pas de la polèmica «tan absurda com evitable» que l'ha tingut com a protagonista les darreres hores amb un article d'opinió en què afirma que no es va sentir censurada quan li van recol·locar l'escot durant una entrevista a TV3, per bé que afegeix que la decisió no va ser encertada. La portaveu assegura que la brusa escotada no la feia sentir incòmoda «ni abans ni durant la intervenció». Creu que algú va pensar «erròniament» que sí i que, «amb la millor de les intencions», va intentar arreglar-ho. Però es referma en què la decisió va ser equivocada -i ho constata, diu, la polèmica- i demana aprendre de tot l'episodi a no «normalitzar la pressió estètica» que pateixen «encara avui les dones».