'Nosotros no nos mataremos con pistolas' i 'Centauro', estrenes destacades de la setmana

La preqüela de 'Toy Story', 'Lightyear' arriba a la gran pantalla doblada en català

Actualitzada 16/06/2022 a les 08:17

La directora de cinema Maria Ripoll estrena aquest divendres el film 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' després de passar pel Festival de Màlaga. La tretzena producció de la catalana s'interessa per la nostàlgia d'allò perdut, les inquietuds universals de les diferents generacions i planteja un particular «western» sobre l'amistat. D'altra banda, el director català Daniel Calparsoro estrena aquest dimecres a Netflix el thriller 'Centauro', que, amb actors com Àlex Monner, Begoña Vargas, Carlos Bardem, Edgar Vittorino i Patricia Vico, narra la història d'un corredor de superbikes que comença a treballar com a missatger de drogues para saldar un deute. A la gran pantalla arriba l'estrena de la preqüela de 'Toy Story', 'Lightyear'.Aquesta és la història de l'origen d'en Buzz Lightyear, l'heroi que va inspirar la joguina co-protagonista de la pel·lícula 'Toy Story'. Quina pel·lícula va veure l'Andy, protagonista de 'Toy Story' per desitjar tenir en Buzz Lightyear? Sota aquesta premissa s'ha plantejat el llargmetratge. La pel·lícula arriba doblada en català.El film ha estat notícia els darrers dies després que la seva estrena s'hagi prohibit en una quinzena de països perquè Disney va rebutjar eliminar una escena amb un petó d'una parella de dones.Nova comèdia dramàtica de Maria Ripoll, protagonitzada per Ingrid García Jonsson, Elena Martín, Joe Manjón. En un poble que es prepara per celebrar la festa major, la Blanca vol que la seva primera paella surti perfecta. Vindran els amics de tota la vida després d'uns anys sense veure's, i quan tots ronden la trentena i senten que se'ls escapa la joventut.La producció s'interessa per la nostàlgia d'allò perdut, les inquietuds universals de les diferents generacions i planteja un particular «western» sobre l'amistat. La pel·lícula és una adaptació de l'obra teatral de Víctor Sánchez. A mig camí entre el drama i la comèdia, se centra en un grup d'amics que es retroben després d'anys sense fer-ho però que pateixen i es turmenten perquè la joventut i els somnis se'ls han esfumat.Nou film de Jonás Trueba després de la generacional 'Quién lo impide', aquí el jove realitzador fa una invitació directa a anar a les sales de cinema. Itsaso Arana, Vito Sanz, Francesco Carril i Irene Escolar protagonitzen aquest film sobre el retrobament estiuenc de dues parelles, que com a particularitat, s'estrena només en una sala a cada ciutat amb la intenció de fer de la seva arribada un esdeveniment.Pablo García Sanz explica en aquest documental els fets ocorreguts a la Corona de Castella l'any 1.521 coneguts com La Guerra de les Comunitats, principalment una lluita popular contra els abusos de la monarquia, i la seva influència en l'esdevenir polític i territorial posterior d'aquesta regió.Auto-paròdia de Nicolas Cage, que s'interpreta a ell mateix com un actor en hores baixes i fallida econòmica, i que es reuneix amb un multi-milionari mexicà per presentar-li un guió. Però aquest resulta ser un membre d'un càrtel de la droga. L'actor i director espanyol Paco León té un petit paper a la pel·lícula.Comèdia francesa dirigida per Louis-Julien Petit, amb un repartiment on destaca l'habitual François Cluzet. A 'La Brigade' (títol original), la Cathy és una dona que als quaranta anys es lamenta perquè no s'ha acomplert el seu somni de tenir el seu propi restaurant. Per contra, la protagonista troba feina en un menjador social per a joves migrants -que dirigeix Cluzet- tot i que potser la història no acabarà aquí. El film es va projectar al darrer Bcn Film Fest.És un drama turc de Ferit Karahan ambientat en un rígid i deshumanitzat internat per a joves kurd a la regió d'Anatolia. Un dia, un dels alumnes cau malalt i el seu amic Yusuf decideix portar-lo al metge, no sense dificultats. La pel·lícula ha rebut diversos premis, com el de la Crítica al darrer Atlàntida Film Fest.'Estamos hechos para entendernos' explica la història de l'Antoine, un individu sord a qui el seu entorn li exigeix més atenció i li recrimina falta de concentració i empatia. Un bon dia, l'Antoine tindrà una nova veïna, la Claire. Tot i que no començaran amb bon peu, els dos estaran fets l'un per l'altre. La pel·lícula està dirigida per Pascal Elbé.El premiat director argentí Iván Fund presenta el film 'Piedra noche', un treball sobre la devoció vista a través de la figura d'un testimoni. Aborda com conviure amb les creences de l'altre. La pel·lícula explica la història de la Greta, una mare que ha perdut un fill i necessita ajuda. Una amiga l'acompanyarà per vendre la casa d'estiueig però quan es preparen per entregar les claus el marit assegura que ha aparegut una estranya criatura.El director català Daniel Calparsoro estrena aquest dimecres a Netflix el thriller 'Centauro', que narra la història d'un corredor de superbikes que comença a treballar com a missatger de drogues para saldar el deute de la mare amb el seu fill. La pel·lícula té un repartiment format per Àlex Monner, Begoña Vargas, Carlos Bardem, Edgar Vittorino i Patricia Vico. El rodatge d'aquest nou projecte s'ha realitzat en diverses localitzacions de Barcelona i a la província de Terol al circuit de Motorland.Netflix també estrena el documental 'Kabuki' sobre l'actor japonès Toma Ikuta i 'Spiderhead', protagonitzada pels actors Chris Hemsworth i Miles Teller. Una història sobre dos presos que afronten els seus respectius passats en un centre penitenciari d'avantguarda dirigit per un individu que experimenta amb presos amb drogues que poden alterar la ment.'Paraíso', la sèrie de ciència-ficció més ambiciosa de Movistar Plus+, arriba a la temporada final aquest dijous. Creada per Fernando González Molina juntament amb Ruth García i David Oliva. Els actors Álvaro Mel, Begoña Vargas, l'argentina Laura Laprida i la jove Carla Domínguez se sumen al repartiment. “Paraíso” és una sèrie original Movistar Plus+ produïda en col·laboració amb The Mediapro Studio.En els nous episodis, els personatges han d'enfrontar-se a un nou enemic, però també amb ells mateixos. En el camí aprendran la importància de la lleialtat, l'amor i el perdó i s'adonaran que moltes vegades les coses no són blanc o negre, llum o foscor... L'ésser humà pot ser totes dues coses. La temporada final de 'Paraíso' suposa una barreja de gèneres entre els quals destaquen la història juvenil, el gènere fantàstic, el romàntic, la comèdia, el misteri i l'emoció. Tècnicament i visualment, el nivell de producció i postproducció és encara més elevat que a l'entrega anterior.L'exitós format radiofònic 'Nadie sabe nada' (Cadena SER), d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, fa el salt a HBO Max aquest dissabte com a show televisiu. Amb tot, l'espai conserva la finestra de la ràdio, el podcast i a través de Youtube, amb la seva periodicitat setmanal i amb alguns programes especials.D'altra banda, la plataforma estrenarà aquest dijous el remake de 'El padre de la novia', protagonitzada en aquesta ocasió per Andy García, Gloria Stefan, Adria Arjona y Diego Boneta.Amazon Prime Video estrena aquest divendres 'El verano en que me enamoré', la sèrie adaptació del bestseller de Jenny Han. Es tracta d'un drama multigeneracional que gira al voltant d'un triangle amorós entre una noia i dos germans, els canvis en les relacions entre mares i fills i les amistats femenines.També sobre l'amor però en una òptica totalment diferent aquest divendres s'estrena 'My fake boyfriend', on el personatge protagonista tindrà el problema de no poder-se allunyar d'una parella tòxica que l'acaba de deixar. La cosa es complicarà quan unes amistats volen ajudar creant a en Cristiano, una perfecte parella fictícia de qui presumir a les xarxes socials.Seguint amb la mateixa temàtica, Filmin estrena aquest divendres 'La fragancia del primer amor', on s'aborda l'amor entre dues dones, a l'adolescència i maduresa que batega amb força.D'altra banda, la plataforma estrena dimarts que ve 'Rayka', un thriller sud-africà sobre una policia que va ser segrestada quan era una nena i ara segueix els passos d'un assassí en sèrie.Disney estrena aquest dimecres la tercera temporada de 'Con amor, Victor'. La comèdia dramàtica per adolescents planteja com el protagonista viu un viatge d'autodescobriment en què decidirà amb qui vol estar i què vol ser.Apple TV + estrena aquest divendres la segona temporada de la docuserie de disseny nominada a l'Emmy 'Home'. En aquesta ocasió es podran descobrir cases dels Països Baixos, Espanya, Sudàfrica, Indonesia, Austràlia, Mèxic o Islàndia. Com és habitual es presenta una mirada inèdita a l'interior de les llars més innovadores del món.