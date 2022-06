La benzina bat un nou rècord per segona setmana consecutiva

El preu mitjà de la gasolina és d'1,917 euros el litre

Actualitzada 16/06/2022 a les 11:09

La gasolina ha marcat un nou màxim històric, el segon consecutiu, després de vendre's l'última setmana a un preu mitjà d'1,917 euros el litre, mentre que el gasoil s'acosta cada cop més al seu rècord, malgrat que els dos carburants inclouen la bonificació pública de 20 cèntims per litre.Segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat a més d'11.400 estacions de servei espanyoles entre el 7 i el 13 de juny, el gasoil es ven a Espanya -una vegada aplicat el descompte- a una mitjana de 1,803 euros el litre.Amb aquests preus, el cost de la gasolina augmenta un 3,7% respecte a la setmana anterior i bat el rècord de 1,848 registrat fa set dies; mentre que el gasoil és un 5,1% més car després de pujar per segona setmana consecutiva i situar-se només un 1,9% per sota del seu rècord.