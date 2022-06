Vilagrà admet que les dotacions previstes els pròxims mesos «segurament» no seran suficients

Actualitzada 16/06/2022 a les 10:03

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha avisat que el Govern es planteja «tancar parcs naturals» aquest estiu pel risc d'incendis. «Serem absolutament prudents i amatents», ha remarcat aquest dijous en un acte a Forum Europa – Tribuna Catalunya. Mentre continuen les tasques d'extinció de l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), i del de Corbera d'Ebre (Terra Alta), la consellera ha admès que les dotacions que tenen previstes per aquest estiu «segurament» no seran suficients, especialment si els incendis són «simultanis»: «Estem preparats, però la situació cada vegada és més complicada».La campanya d'enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40 mitjans aeris i 16 drons del cos d'Agents Rurals. Així ho va anunciar dimecres el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Fins al juny, ja s'han registrat 285 incendis forestals i s'han cremat 607 hectàrees de bosc, fet que suposa la xifra més alta des de 2012.