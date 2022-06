Catalunya necessita 1.000 donacions diàries de sang per passar l'estiu

El director del Banc de Sang i Teixits, Enric Contreras assegura que a «l'estiu sempre hi ha una disminució de donacions»

Actualitzada 14/06/2022 a les 18:44

Catalunya necessita mil donacions diàries de sang per fer front a les necessitats dels pacients hospitalitzats, segons el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Enric Contreras.En declaracions a RTVE, Enric Contreras ha indicat aquest dimarts que a l'«estiu sempre es produeix una disminució de les donacions», per la qual cosa aquesta setmana s'esperen moltes donacions per augmentar les reserves i «estar tranquils durant els mesos d'estiu».Catalunya necessita, ha afegit, un miler de donacions diàries, una xifra a la qual avui, dimarts, no s'arriba, ja que hi ha 773 donacions previstes, 718 demà i 669 dijous vinent, segons dades del Banc de Sang i Teixits.Aquest dimarts es commemora el Dia Mundial del Donant de Sang i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que depèn del Departament de Salut, ha informat que 10.618 persones s'han estrenat aquest any 2022 com a donants entre gener i maig, la qual cosa ha permès cobrir les necessitats dels pacients.Abans de la pandèmia, més de 30.000 persones donaven sang a l'any per primera vegada, que es van reduir a 22.000 en 2020 i a 21.000 el passat 2021.Fins al maig, se n'han fet 7.403 donacions de sang i plasma en els diferents punts de donació de la demarcació de Barcelona, 1.413 en la de Girona, 707 en la de Lleida i 1.095 en la de Tarragona, segons les dades facilitades pel Banc de Sang i Teixits.L'eix central de la jornada serà un acte institucional a les 18:00 hores en el Palau de la Generalitat, on s'homenatjarà quinze persones pel seu suport a les donacions, com voluntaris i també com a donants.Entre els qui seran reconeguts per la seva labor es troba Conxita Montenegro, que, passats els 70 anys, segueix dedicant la seva vida a la promoció de la donació de sang i plasma a les comarques gironines, i Francisco González, de Rubí (Vallès Occidental), que ha inculcat la importància de la donació en el club que ha presidit, el FC Lloreda.També s'homenatjarà set entitats catalanes per la seva implicació amb la promoció de la donació de sang, com el Club Esportiu Tarragona-Fondistes, l'Escola Malagrida, d'Olot, o la Impremta Pagès, de Girona.