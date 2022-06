Aquests són els colors que més atrauen els mosquits

Aquests insectes rastregen les olors, però estudis demostren que també es guien pels colors

Quins colors semblen ignorar?

L'augment de les temperatures i la incipient arribada de l'estiu fa que proliferin uns insectes que poden resultar realment molestos: els mosquits. Alguna vegada t'has preguntat per què piquen més a unes persones que a unes altres?Els mosquits rastregen les olors, busquen als seus hostes i piquen en les zones de la pell que no solen estar protegides per roba, com els braços o les cames. Unes certes recerques han demostrat que piquen a unes persones més que a altres segons la temperatura corporal, encara que també hi ha estudis que analitzen com alguns colors poden atreure més als mosquits.«El color d'un aliment, com una flor o un hoste de sang calenta, pot estar dominat per longituds d'ona llargues de l'espectre de llum visible (de verd a vermell per als humans) i probablement és important per al reconeixement i la localització d'objectes», expliquen els autors de la recerca, publicada en la revista Nature.No obstant això, se sap molt poc sobre els tons que atreuen als mosquits o com l'olor afecta a les seves cerques. L'equip va realitzar experiments amb mosquits femella de l'espècie comuna Aedes aegypti, rastrejant les seves respostes a senyals visuals i olfactoris en una cambra de prova.Per a això, van provar com responien els insectes als punts de diferents colors, si prèviament havien pogut detectar CO₂ en l'ambient. «Trobem que el CO₂ indueix una forta atracció per bandes espectrals específiques, incloses les que els humans perceben com cian, taronja i vermell», detallen.L'equip va descobrir que sense la presència d'aquest gas, els insectes ignoraven en gran manera els punts, sense importar de quin color anessin. No obstant això, no els feien cas als punts que eren verds, blaus, blancs o morats, fins i tot si havien estat preparats per a caçar amb una ruixada de CO2.«Els mosquits semblen usar olors per a ajudar-los a distingir el que és a prop, com una víctima per a picar», assenyala Jeffrey Riffell, autor principal de l'estudi. «Quan fan olor compostos específics, com el CO₂ del nostre alè, aquesta olor estimula els seus ulls per a buscar colors específics i altres patrons visuals, que estan associats amb un hoste potencial, i es dirigeixen a ells».Llavors, per què els mosquits se senten atrets específicament pels vermells i els taronges? L'equip diu que la pell humana, independentment del to o la pigmentació, emet un fort senyal de color vermell ataronjat als ulls dels mosquits.En les proves de seguiment, els investigadors van emprar targetes de diferents colors de pell humana, o una mà nua, i van descobrir que, novament, els insectes volaven cap a ells només si feien olor el CO₂ primer. Si es filtraven les longituds d'ona llargues, o si la mà portava un guant verd, els insectes tornaven a ignorar-les, fins i tot amb CO₂.