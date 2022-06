Sanitat alerta de la retirada d'un conegut medicament pel colesterol

El motiu és per estar «condicionat amb una versió d'estotjos i prospectes no autoritzada»

Actualitzada 13/06/2022 a les 19:55

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), pertanyent al Ministeri de Sanitat, ha avisat aquesta setmana de la retirada del mercat de Simvastatina, un conegut fàrmac que s'utilitza per a reduir l'anomenat colesterol 'dolent' (colesterol LDL).Segons explica la Aemps en una alerta publicada dijous passat en la seva pàgina web, el medicament retirat està desenvolupat pels laboratoris Cinfa.Es tracta del fàrmac de Simvastatina Cinfa 40 mg, que es comercialitza en format de 28 comprimits recoberts amb pel·lícula EFG.En concret, aquesta retirada afecta al lot BT1432, «condicionat amb una versió d'estotjos i prospectes no autoritzada», motiu pel qual ha estat classificat com un defecte de Classe 2 per l'agència.Així mateix, la Aemps insta les comunitats autònomes a realitzar un seguiment de la retirada d'aquest producte.Tal com es pot llegir en el prospecte d'aquest medicament, recollit en la web de la Aemps, Simvastatina s'empra juntament amb una dieta reductora del colesterol en casos en els quals existeixen «nivells elevats de colesterol en sang (hipercolesterolèmia primària) o nivells elevats en sang de substàncies grasses (hiperlipidemia mixta), una malaltia hereditària (hipercolesterolèmia familiar homocigota), la qual augmenta el nivell de colesterol en la sang; cardiopatia coronària (CC) o si té un elevat risc de cardiopatia coronària (perquè té diabetis, antecedents d'accident cerebrovascular o una altra malaltia dels vasos sanguinis)».