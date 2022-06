Atenció a la compra de bitllets: vaga de sis dies a Ryanair Espanya

Dos sindicats han convocat als tripulants de cabina a parar l'activitat a final de juny i principi de juliol

Actualitzada 13/06/2022 a les 12:47

Els sindicats USO i Sitcpla han convocat als tripulants de cabina (TCP) de Ryanair a Espanya a sis jornades de vaga de 24 hores els dies 24, 25, 16 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol, que coincideixen amb la primera operació sortida d'estiu, per a aconseguir que l'aerolínia reprengui les negociacions del primer conveni col·lectiu.La secretària general de la secció sindical d'USO a l'aerolínia de baix cost irlandesa, Lidia Arasanz, ha recordat aquest dilluns en una roda de premsa que Ryanair és l'única companyia internacional a Espanya sense conveni col·lectiu.El primer conveni col·lectiu per als TCP de Ryanair a Espanya es portava negociant des de fa vuit mesos amb USO i Sitcpla, únics sindicats triats pels treballadors per a negociar les seves condicions, ha subratllat Arasanz.En aquest sentit, Manuel Lodeiro de Sitcpla ha explicat que la companyia es va aixecar de la taula després de l'anunci de possibles mobilitzacions a Espanya i altres països europeus davant dels incompliments en matèria laboral que continua realitzant l'empresa i després que aquesta signés un acord amb CCOO, sindicat sense implantació entre el personal de vol de Ryanair i al qual només poden acollir-se els seus afiliats.Ryanair ha volgut «anul·lar-nos» com a sindicats i buscar un acord amb condicions precàries dels TCP amb una altra organització que és majoritària en molts sectors i col·lectius, però no entre el personal de vol de cap companyia, ha insistit Lodeiro.Lodeiro ha acusat a Ryanair de tancar el citat acord a l'esquena dels sindicats que representen a la plantilla i de seguir sense aplicar la legislació laboral espanyolaEls treballadors segueixen sense tenir dret als 22 dies laborables de vacances anuals ni als 14 festius nacionals i ni tan sols se'ls proporciona aigua en els avions i, segons els pactes amb CCOO, se'ls vol oferir ampolles reutilitzables perquè les emplenin ells mateixos.Ryanair compta a Espanya amb una plantilla total de 4.000 persones, de les quals 1.200-1.300 són TCP i la resta pilots i treballadors de terra, repartits en deu bases (Madrid, Màlaga, Barcelona, Alacant, Sevilla, Palma, València, Girona, Santiago de Compostel·la i Eivissa).L'aerolínia irlandesa no té convenis col·lectius en cap altre país en el qual opera i només acords petits com per exemple a Bèlgica, Portugal o Itàlia que, de totes maneres, no es compleixen o són pactes «superficials», d'acord amb els dos sindicats.Al seu judici, l'aerolínia busca que se signin «xecs en blanc» per als treballadors, com li sembla el pacte amb CCOO, i té problemes a tot arreu i amb tots els col·lectius per incomplir els acords pactats.A la vaga està convocada la plantilla de TCP, encara que USO i Sitcpla no tanquen portes a altres col·lectius de l'empresa, però com ha avançat Arasanz, els pilots estan actualment en el mateix punts que els tripulants.