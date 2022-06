L'OTAN considera «legítims» els recels de Turquia sobre l'ingrés de Suècia i Finlàndia a l'organització

Stoltenberg considera «terroristes» els 33 kurds residents en aquests països que Ankara reclama extradir

Actualitzada 12/06/2022 a les 17:35

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha considerat «legítims» els recels expressats per Turquia sobre l'ingrés de Suècia i Finlàndia a l'organització. El consentiment de Turquia és imprescindible per tal que aquests països nòrdics passin a formar part de l'OTAN, però el govern turc s'hi oposa per l'acollida de kurds en aquests dos estats. Ankara reclama que els extradeixin 33 persones que considera terroristes –també Stoltenberg s'hi ha referit en aquest terme– per la seva vinculació al Partit dels Treballadors del Kurdistan i que en aquests moments viuen a Suècia o bé a Finlàndia.