Troben mecanisme que explica com una cèl·lula cancerosa es converteix en normal

Científics de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras han estudiat la conversió d'un teixit tumoral en un sa

Actualitzada 11/06/2022 a les 17:20

Científics de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras han descrit com les cèl·lules leucèmiques altament proliferatives acaben convertint-se en cèl·lules normals que ja no es multipliquen en canviar les modificacions químiques, l'anomenada epigenètica, d'un tipus de material genètic: l'àcid ribonucleic (ARN ) missatger.La investigació, que publica la revista 'Leukemia', l'han fet Alberto Bueno-Costa, investigador del grup de Manel Esteller, supervisor de l'estudi i director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.Esteller ha recordat que el càncer és una malaltia causada per la transformació d'una cèl·lula sana en una maligna amb característiques molt diferents, com ara la capacitat de dividir-se de manera incontrolada.A les darreres dècades, moltes investigacions han descobert diverses alteracions moleculars responsables d'aquesta conversió d'un teixit sa en un tumoral, però amb prou feines es coneix el procés contrari, és a dir, com es reverteix una cèl·lula cancerosa en una fisiològica, no maligna, i què factors podrien mediar-hi.«Sabem que una estratègia que tenen els tumors humans per esquivar l'eficàcia dels fàrmacs és canviar-ne l'aspecte, convertint-se en un altre càncer similar però insensible al medicament usat. Per exemple, les leucèmies del tipus limfoide es canvien a l'estirp mieloide perquè el tractament no els afecti», ha assenyalat Esteller.A partir d'aquesta idea, els investigadors van voler conèixer més sobre les vies moleculars implicades en aquestes metamorfosis cel·lulars i van estudiar un model in vitro on una leucèmia es transforma en una cèl·lula inofensiva, anomenada macròfag.L'experiment va mostrar que aquesta tornada enrere de la cèl·lula maligna implica un canvi profund en les modificacions químiques que pateixen els ARN missatgers, els transportadors que ajuden que es formin les proteïnes.En concret, els canvis afecten la distribució d'un senyal epigenètic anomenat 'adenina metilada', un canvi en l'accentuació química d'aquestes molècules que provoca la inestabilitat de les proteïnes que defineixen la leucèmia i, en canvi, afavoreix l'aparició de proteïnes diferenciades característiques de la cèl·lula normal que va naixent, el macròfag.Segons els investigadors, aquest procés sembla controlat pel gen METTL3, un fabricant de modificacions químiques de l'ARN missatger.«Aquesta línia de recerca, encara que encara està en estat preclínic, és molt prometedora i ha de continuar explorant-se com un nou enfocament en la lluita contra la leucèmia», ha indicat Esteller.«Els primers fàrmacs preclínics contra aquesta diana ja s'han desenvolupat en models experimentals de malalties malignes de la sang, amb la qual cosa proporcionem una altra raó per la qual aquests medicaments en desenvolupament podrien ser útils a les teràpies del càncer, particularment en el cas de les leucèmies i els limfomes», ha conclòs l'investigador, optimista que a mitjà termini puguin convertir les cèl·lules leucèmiques en cèl·lules normals.