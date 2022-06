El BOE publica el topall al gas, que començarà a aplicar-se el pròxim dimarts

Aquesta mesura temporal suposarà la rebaixa d'entre el 15% i el 20% de la factura de la llum

El topall al gas, en el congrés

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica aquest dijous l'ordre ministerial que determina la data d'entrada en funcionament del mecanisme que limita el preu del gas destinat a la generació elèctrica, el qual començarà a aplicar-se el 14 de juny.Segons detalla el text, dimarts que ve se celebrarà la primera subhasta del mercat majorista de l'electricitat -conegut com «pool»- amb el topall al preu d'aquesta matèria primera en vigor, una mesura temporal que suposarà una rebaixa d'entre el 15% i el 20% en la factura elèctrica de famílies i empreses.Donat el funcionament de les subhastes, que fixen el preu del «pool» per a la jornada següent, el valor que marqui el mercat majorista el 15 de juny serà el primer en el qual es comencin a notar els efectes de la iniciativa impulsada pels governs d'Espanya i Portugal.L'anunci del BOE es coneix just un dia després que la Comissió Europea, prèvia anàlisi del seu col·legi de comissaris, donés el vistiplau al mecanisme en considerar que és compatible amb el mercat interior de la Unió Europea.A tenor dels càlculs de l'Executiu comunitari, la mesura, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023, tindrà un cost total de 8.400 milions d'euros, dels quals 6.300 milions correspondran a Espanya i 2.100 milions, a Portugal.Brussel·les va avalar el topall al gas en la tarda d'aquest dimecres, deu setmanes i mitja després que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el primer ministre de Portugal, António Costa, aconseguissin en un cim que la resta de líders reconeguessin les particularitats de la Península Ibèrica per a fer front a l'escalada de preus energètics.El mecanisme va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 13 de maig, però encara no s'havia aplicat a l'espera de rebre llum verda per part dels serveis de Competència de l'Executiu comunitari.A través d'ell es concedirà una ajuda directa als productors d'electricitat amb l'objectiu de finançar part del cost incorregut en adquirir el combustible, i el pagament diari serà calculat com la diferència entre el preu de mercat del gas natural i el límit establert a cada moment, va detallar la Comissió Europea.Aquestes ajudes seran finançades per dues vies: amb un recàrrec que s'imposarà als consumidors que es beneficiïn de la mesura (al principi tots aquells que tenen contractada una tarifa regulada) i, a través de les «reptes de congestió» que es generen pel comerç transfronterer d'electricitat entre Espanya i França.Precisament aquest dijous el topall al gas se sotmet a la convalidació del Congrés dels Diputats, un tràmit en el qual el Govern espera comptar amb el suport de «una àmplia majoria» de grups polítics, com va dir la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, després de l'última sessió plenària.En la mateixa línia es va manifestar la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que, en declaracions als mitjans després de conèixer-se l'aprovació definitiva del mecanisme per Brussel·les, va demanar al PP que recolzés aquest límit de preu.El sistema repercutirà directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i també es beneficiaran d'ell els consumidors industrials amb tarifes indexades al «pool», entorn del 80%.