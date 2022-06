Ucraïna diu que ha aconseguit contenir els russos a Severodonetsk

L'Exèrcit rus ha centrat aquests dies els seus atacs a l'est d'Ucraïna, a la zona del Donbàs

Actualitzada 08/06/2022 a les 09:02

Les forces ucraïneses han assegurat aquest dimecres que han aconseguit contenir les tropes russes en alguns punts de Severodonetsk, un enclavament estratègic de l'est d'Ucraïna que podria donar accés a Moscou al control de tota la zona oriental del país veí.«Les Forces Armades d'Ucraïna estan repel·lint les forces russes que organitzen l'assalt a Severodonetsk. Un intent de les tropes russes d'avançar sobre Toixkivka (molt a prop de l'anterior) no va tenir èxit», va assegurar al compte de Telegram Serhii Haidai, cap de l'Administració Militar de Lugansk, regió a la qual pertany aquest enclavament.La situació en aquesta zona del país és confosa i no pot ser contrastada per fonts independents.El govern d'Ucraïna ha reconegut aquests dies que la lluita en aquesta ciutat es fa carrer per carrer i va admetre l'avenç de les tropes russes i la superioritat.Mentrestant, el Klemlin ha informat que les tropes ucraïneses han estat severament delmades a Severodonetsk i només resisteixen atrinxerades a les zones industrials de la ciutat.«Els russos estan sent retinguts a Severodonetsk, mentre que a Lysychansk (localitat veïna) fins i tot les zones del centre de la ciutat resulten perilloses», va insistir, per part seva, Haidai.Segons el responsable militar, «els soldats ucraïnesos estan repel·lint valentament els russos a Severodonetsk; estan repel·lint l'assalt (de l'enemic), i per això la lluita continua».I va afegir que un altre intent «de l'enemic d'avançar sobre Toixkivka (ciutat ubicada als voltants de Severodonetsk) tampoc va tenir èxit».Com tampoc no ha resultat l'intent de les tropes russes d'avançar sobre la localitat d'Ustynivka: «els nostres defensors han rebutjat els ocupants», va indicar.Segons Haidai, les últimes 24 hores, les Forces Armades d'Ucraïna han repel·lit 11 atacs russos i van destruir 3 tancs, 5 sistemes d'artilleria, 2 vehicles blindats de combat, 13 tipus més vehicles i 3 dipòsits de municions.A més, les forces de Defensa Aèria han enderrocat 2 avions no tripulats russos del tipus Orlan-10.Segons aquestes fonts, un resident local va morir ahir en un bombardeig d'artilleria en un dels carrers centrals de Lysychansk i una dona va resultar ferida.L'Exèrcit rus ha centrat aquests dies els seus atacs a l'est d'Ucraïna, a la zona del Donbàs, fronterera amb Rússia, després d'haver-se fet amb el control de part del sud ucraïnès i haver obert un corredor que li permet traslladar soldats i material en aquesta franja.Segons diversos analistes, la batalla pel control de Severodonetsk és crucial per als russos, ja que els permetria aconseguir el control de tot l'est, on les seves tropes són ajudades per milícies proruses.D'altra banda, l'Institut per a l'estudi de la Guerra dels Estats Units (ISW, per les sigles en anglès), creu que la lluita pel control de Severodonetsk és per a Rússia una operació de propaganda.«Un dels principals propòsits de Moscou és crear la impressió que Rússia ha recuperat la seva força i ara aclapararà Ucraïna. Aquesta impressió és falsa. L'exèrcit rus a Ucraïna és cada vegada més una força esgotada que no pot aconseguir una victòria decisiva si els ucraïnesos aguanten», assegura aquest grup d'experts en anàlisis militars.