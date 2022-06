Els 'superanticossos' que generen les embarassades poden servir per curar malalties greus

Descobreixen com les dones els generen per protegir els fills i això obre les portes a nous tractaments contra infeccions mortals

Actualitzada 08/06/2022 a les 20:00

Les dones embarassades produeixen «superanticuerpos» per a protegir els nounats i ara els científics han descobert com ho fan, la qual cosa podria obrir la porta a tractaments millorats contra infeccions mortals.L'estudi, que descriu «un subtil» canvi molecular que permet a l'anticòs més comú de l'organisme assumir una funció protectora ampliada, es publica en la revista Nature i està liderat pel Cincinnati Children's Hospital Medical Center (Ohio, els Estats Units).Els científics van descobrir fa anys que els nounats depenen dels components immunitaris transferits per les seves mares per a sobreviure als patògens que comencen a envair els seus cossos tot just néixer.Amb el temps, descriu un comunicat de l'hospital, els nens desenvolupen els seus propis sistemes immunitaris, construïts a través de la supervivència a exposicions naturals a virus i bacteris, i augmentats per un conjunt de vacunes infantils ben establert.Però mentrestant, és un dels regals més importants de les mares el que manté als seus bebès fora de perill: els anticossos.Ara, aquest estudi ofereix una explicació «sorprenent» de com funcionen realment aquests primers dies d'immunitat proporcionada per la mare, i el que aquesta informació podria significar per a prevenir la mortalitat i la discapacitat per una àmplia gamma de malalties infeccioses.Els resultats suggereixen que es podrien imitar els anticossos potenciats que produeixen les mares embarassades per a crear nous medicaments per a tractar malalties, així com vacunes millorades per a prevenir-les.Les troballes mostren que l'embaràs canvia l'estructura d'uns certs sucres units als anticossos, la qual cosa els permet protegir els bebès d'infeccions, explica Sing Sing Way.El nou estudi identifica quin sucre específic es modifica durant l'embaràs i com i quan es produeix el canvi; en concret, es dona un canvi (la pèrdua d'un grup acetil) en l'àcid siàlic, un dels sucres units als anticossos.Aquest canvi molecular «tan subtil» permet a la immunoglobulina G (IgG) -el tipus d'anticòs més comú de l'organisme- assumir una funció protectora ampliada en estimular la immunitat mitjançant receptors que responen específicament als sucres modificats.«Aquest canvi és l'interruptor que permet als anticossos materns protegir els bebès contra la infecció dins de les cèl·lules», afirma *Way. «Les mares sempre semblen saber més», afegeix John Erickson, un altre dels autors.Aquest descobriment obre el camí a noves «teràpies pioneres» que poden dirigir-se específicament a les infeccions de les dones embarassades i els bebès nounats.«Crec que aquestes troballes també tindran implicacions de gran abast per a les teràpies basades en anticossos en altres camps», agrega Erickson.En aquest sentit, Way afirma que l'alteració molecular dels anticossos que es produeix de manera natural durant l'embaràs pot reproduir-se per a canviar la forma en què els anticossos estimulen el sistema immunitari, i afinar els seus efectes.Això podria conduir -apunta- a la millora dels tractaments per a les infeccions causades per altres patògens intracel·lulars, com el VIH i el virus respiratori sincitial, un virus comú que a vegades planteja greus riscos per als bebès.A més, les troballes subratllen la importància que les dones en edat reproductiva rebin totes les vacunes disponibles, així com la necessitat que els investigadors desenvolupin encara més vacunes contra les infeccions que són especialment prominents en les dones durant l'embaràs o en els nounats.«La immunitat ha d'existir dins de la mare perquè es transfereixi al seu fill», conclou Way.