Els dinosaures tornen al cinema en una nova pel·lícula de la saga 'Jurassic World'

Nely Reguera estrena 'La voluntaria', protagonitzat per Carmen Machi

Actualitzada 08/06/2022 a les 07:49

Torna a la gran pantallla la saga més popular de dinosaures. Colin Trevorrow estrena 'Jurassic World: Dominion', després de la pel·lícula dirigida per J. A. Bayona: 'Jurassic World: El reino caído'. La cinta, que arriba als cinemes en català, significa el retrobament de les generacions de 'Jurassic Park' i 'Jurassic World' unint al seu repartiment a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill. També destaca a la gran pantalla el retorn de la directora Nely Reguera amb 'La voluntaria', una coproducció catalana que va estrenar al Festival de cinema de Màlaga i va passar pel D'A Film Festival.'Jurassic World: Dominion' és l'últim capítol de la història que va començar el director Steven Spielberg l'any 1993. La cinta té lloc quatre anys després de la destrucció de la Illa Nublar i presenta un món en el qual humans i dinosaures hauran de conviure.La protagonista, la Marisa, interpretada per Carmen Machi, és una doctora que s'acaba de jubilar i decideix viatjar com a voluntària a un camp de refugiats grec. A l'arribar allí, però, es fan evidents les seves diferències amb els joves membres de l'ONG, unes diferències que es faran encara més grans quan coneix al petit Ahmed, qui ha tingut una vida molt tràgica.En una entrevista amb l'ACN, Nelly Reguera afirma que 'La voluntaria' reflexiona sobre què vol dir estimar i cuidar els altres. La directora també convida l'espectador a reflexionar sobre l'altruisme, la voluntat d'ajudar i quina és la millor forma de fer-ho.Un soldat i una nena petita miren de sobreviure enmig del conflicte entre dos poderosos imperis assolats per una plaga misteriosa. Ells són els protagonistes del film d'animació 'The Deer King: El rei cérvol', d'Ando Masahi i Masayuki Miyaji, que arriba als cinemes doblat en català.Carine Tardieu dirigeix 'Los jovenes amantes', protagonitzada per Fanny Ardant, Melvil Poupaud i Cécile de France. L'arquitecta jubilada Shauna es troba el Pierre, un metge que està feliçment casat, en el passadís d'un hospital. Ella té 71 anys i ell, 45. S'enamoren i comencen una aventura, i la Shauna s'haurà de reaformar en que després de tot és una dona plena.Arriba a la gran pantalla 'Ninjababy', cinta que va rebre el Premi del Públic al millor llargmetratge del D'A Film Festival. La pel·lícula noruega de la directora Yngvild Sve Flikke, realizada a partir del còmic d'Inga H. Sætre, és una comèdia sobre el fet de ser mare. Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning i Nader Khademi en són els protagonistes.Jean-Gabriel Pério dirigeix el documental 'Regreso a Reims' amb Aèle Haenel. El film és una adaptació lliure de la novel·la homònima del filòsof i historiador francès Didier Eribon. 'Regreso a Reims' narra a través de material d'arxiu, la història íntima i política de la classe treballadora francesa des de principis de la dècada de 1950 fins a l'actualitat.Arriba a la gran pantalla 'Finlandia', dirigida per Horacio Alcalá amb Raquel Menor Rodríguez, Andrea Guasch i Noé Hernandez. La pel·lícula narra el sentiment d'una comunitat: les 'muxes', que són homes mexicans que prenen el rol femení. La cinta se centra en la seva lluita pel reconeixement del seu gènere.Arriba a la plataforma Movistar+ 'Trigger Point: fuera de control', un thriller policíac amb Vicky McClure. La sèrie, que s'estrena el 13 de juny, relata el dia a dia d'un grup d'artificiers en primera línia d'acció. Lana Washington és una agent experimentada en desactivar bombes i és conneguda entre els seus com una 'Expo'.La plataforma HBO Max estrena aquest 9 de juny el nou documental 'The janes', que va formar part de l'edició passada del Festival de Sundance. La policia va detenir a set dones que formaven part d'una xarxa clandestina. Feien servir noms en clau, benes als ulls i cases segures, i van construir un servei clandestí per a dones que buscaven avortaments segurs, assequibles i il·legals.La plataforma Amazon Prime Video estrena 'Sin límites', una minisèrie dirigida per Simon West i protagonitzada per Rodrigo Santoro i Álvaro Morte en la qual interpreten a Magallanes i Elcano respectivament. 'Sin límites' s'estrenarà el 10 de juny i narra la història de la primera volta al món coincidint amb la celebració del cinquè centenari de l'expedició.Un vídeo sexual d'una polític amb futur prometedor, interpretada per Itziar Ituño, es filtra als mitjans de comunicació. Aquest és el centre d''Intimidad ' que arribarà el 10 de juny a Netflix. Una història que narra la vida de quatre dones que es veuen forçades a trepitjar la fina línia entre allò que forma part de la vida pública i la privada.S'estrena també el 10 de juny la sisena temporada de 'Peaky blinders', protagonitzada per Cillian Murphy, que es posa en la pell de Thomas Shelby, el violent líder d'una banda criminal molt conneguda.La sèrie islandesa 'The minister' s'estrena el 14 de juny a Filmin. 'The minister' retrata un polític populista i benintencionat que es converteix en primer ministre del país, tot i el seu greu transtorn de personalitat.Filmin també estrena el 10 de juny el documental 'We Were Once Kids: Los juguetes rotos de Larry Clark', dirigida per l'australià Eddie Martin. El documental respon a la pregunta sobre què se'n va fer dels intèrprets no professionals de la pel·lícula 'Kids'.Arriba a Disney+ aquest dimecres una nova història de superherois de Marvel Studios amb 'Ms. Marvel' protagonitzat per una adolescent, Kamala Khan, que un dia rep un do increïble que canviarà la seva vida.