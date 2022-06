Zelenski assegura que Rússia manté captius 2.500 presos d'Azovstal

El Ministeri de Defensa d'Ucraïna està tractant el tema de l'alliberament dels soldats ucraïnesos

Actualitzada 07/06/2022 a les 08:28

El Govern de Moscou, manté captius uns 2.500 soldats que van ser fets presos a la siderúrgica d'Azovstal, a la ciutat costanera ucraïnesa de Mariúpol, quan l'urbs va ser presa totalment pels russos, ha informat el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski.En una trobada amb periodistes que reprodueixen mitjans locals ucraïnesos, Zelenski va reconèixer, no obstant, que és difícil quantificar exactament el nombre de soldats que van ser capturats a la siderúrgica, després de suportar el bloqueig i els bombardejos russos durant setmanes.«Quant als presoners, n'hi ha més de 2.500. És difícil dir amb més precisió. Aquesta no és la quantitat de persones que van abandonar Azovstal quan nosaltres estàvem involucrats en aquest procés», va assenyalar el mandatari ucraïnès.Zelensky va recordar que la direcció principal d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna està tractant el tema de l'alliberament dels soldats ucraïnesos encara que va dir que no podia, de moment, oferir més detalls sobre aquest tema.Segons ell, els russos «no torturen els defensors ucraïnesos d'Azovstal, perquè no els convé fer-ho», ja que «els nostres combatents s'han convertit en figures públiques».L'exèrcit ucraïnès va estar defensant la ciutat de Mariúpol, a la vora del mar d'Azov, durant més de 80 dies.L'evacuació dels soldats ucraïnesos que s'havien refugiat a les instal·lacions de la planta siderúrgica d'Azovstal, bloquejada pels invasors russos, va començar el 16 de maig i va durar uns quants dies.