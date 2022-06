Més de 20.000 infants voten per triar el nom del segon nanosatèl·lit de la Generalitat

El nom guanyador s'anunciarà el pròxim dilluns a la tarda en un acte al Cosmocaixa

Actualitzada 07/06/2022 a les 12:52

Més de 20.000 infants han votat per escollir el nom del segon nanosatèl·lit de la Generalitat. Segons el Departament de Polítiques Digitals, la xifra dobla la participació registrada l'any passat en el cas de l'Enxaneta. El nom guanyador s'anunciarà el pròxim dilluns 13 de juny a la tarda en un acte al Cosmocaixa, que presidirà el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró.El segon nanosatèl·lit de la Generalitat s'enlairarà en els pròxims tres mesos, tal com ha anunciat el Departament de Polítiques Digitals, i tindrà per missió l'observació de la Terra amb la finalitat d'ajudar a controlar i combatre els efectes de la crisi climàtica.