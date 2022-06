Detingut per compartir arxius de pornografia infantil en un grup d'amics

Un dels administradors del grup va posar els fets en coneixement de la Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut a Albacete un home, de 35 anys, com a presumpte responsable d'un delicte de tinença i distribució de pornografia infantil després que compartís tres arxius de contingut pedòfil en un grup de missatgeria instantània.El detingut formava part d'un grup d'amics que es comunicaven a través d'una plataforma de missatgeria instantània i, en un fil de conversa generat per diversos components, va compartir tres arxius de vídeo on es podien veure menors entre 8 i 10 anys sent agredits sexualment per adults.Així ho ha donat a conèixer avui la Comissaria d'Albacete, en una nota, en què ha assenyalat que «només rebre aquests missatges, un dels administradors del grup va esborrar els arxius i va expulsar l'autor de la difusió, si bé va obtenir prèviament una còpia dels tres arxius de contingut pedòfil per posar els fets en coneixement de la Policia Nacional».La investigació policial, que va començar de manera immediata, es va centrar al principi en el titular del telèfon des del qual s'havien compartit els arxius, si bé finalment es va poder esbrinar que l'usuari del telèfon era realment el seu fill, que va ser detingut com a presumpte responsable dels fets.Després de la detenció d'aquesta persona, es va procedir al registre del seu domicili on es van trobar tres dispositius d'emmagatzematge que van ser intervinguts per analitzar-los en tenir sospites que poguessin emmagatzemar els arxius investigats i altres de naturalesa similar.