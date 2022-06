La temporada 2022-23 de l'Imserso oferirà 820.000 places sense modificació de preus

Aquest mes s'obrirà la convocatòria d'inscripcions per uns viatges que es faran d'octubre a juny

El programa de turisme social de l'Imserso per a la temporada 2022-2023 oferirà 820.000 places, que no patiran una pujada de preu respecte a la temporada anterior, per a les gairebé quatre milions de persones majors que figuren com a beneficiàries.Les places inicials seran ampliables si existeix demanda suficient, ha informat el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.D'aquesta manera, exposa el ministeri que dirigeix Ione Belarra, s'espera que els viatges de l'Imserso «compleixin amb l'expectatives» de les persones grans i col·laborin «amb el sosteniment de l'ocupació estacional en el sector turístic».Al llarg d'aquesta setmana els beneficiaris d'aquests viatges rebran les cartes informatives sobre l'arrencada de la nova temporada, que s'estendrà d'octubre de 2022 a juny de 2023.A la fi de juny es publicarà en el BOE la convocatòria que obrirà el termini de sol·licitud per a la inscripció de nous beneficiaris o la modificació de dades, i no serà fins a setembre quan es confirmi l'acreditació a les persones participants.Finalment, al llarg de la segona quinzena de setembre es començarà a comercialitzar els viatges, que s'iniciaran coincidint amb la temporada baixa turística, a mitjan octubre.Drets Socials recorda que la present campanya de viatges de l'Imserso es tancarà amb més de mig milió de viatges realitzats i amb un elevat índex de satisfacció per part dels usuaris.De la mateixa manera, assenyala que els viatges són segurs per a les persones grans: dels 420.000 viatgers registrats fins a mitjan maig, tan sols 625 s'havien contagiat de coronavirus.