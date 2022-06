Apple presenta l'iOS 16, amb nova pantalla de bloqueig i millores als missatges

Aquest dilluns ja celebrat la conferècia anual de desenvolupadors WWDC

Actualitzada 06/06/2022 a les 20:05

Apple va presentar avui iOS 16, el seu nou sistema operatiu per a iPhone, que ofereix una pantalla de bloqueig totalment renovada i personalitzable i novetats en l'aplicació de missatges, que permetrà entre altres coses editar i esborrar textos ja enviats.El canvi més visible serà la nova pantalla de bloqueig, que oferirà multitud d'opcions de disseny i la possibilitat d'incloure "ginys" i actualitzacions en temps real.En el cas de l'aplicació de missatges, Apple ha decidit respondre a les repetides peticions dels seus usuaris i permetre editar i esborrar missatges una vegada enviats, així com marcar una conversa com no llegida per a recordar respondre a ella més tard.iOS 16 porta també millores al sistema de dictat per veu, a l'aplicació de mapes -amb més detall i 3D disponible en diversos països, inclosa Espanya- i a Wallet, amb un nou sistema batejat Apple Pay Later que permet finançar compres en quatre terminis sense interessos.Apple ampliarà a més les possibilitats perquè els pares controlin l'ús que els seus fills fan de l'iPhone i oferirà una opció de privacitat pensada per a persones en relacions abusives, que podran deixar a l'altra persona sense accés a la seva localització o a claus compartides, entre altres coses.També es posa al dia la funció "Live Text", que reconeix i digitalitza text en fotografies i que ara també podrà fer-ho en vídeos i es dona l'opció d'extreure elements d'imatges i usar-los en missatges i altres contextos.L'empresa estatunidenca va donar a conèixer a més diverses novetats en el sistema operatiu del seu AppleWatch, amb avanços sobretot en el seu ús per a esports i per a controlar uns certs problemes de salut.La signatura de Cupertino (Califòrnia, els EUA) va iniciar amb aquest anunci a la seva conferència anual de desenvolupadors WWDC, que després de dos anys en format virtual per la pandèmia, se celebra en aquesta ocasió amb un model híbrid.