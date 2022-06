Hàbits que redueixen l'impacte humà al medi ambient

Aquest diumenge es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient

L'estalvi d'aigua, el consum d'aliments locals i cultivats de forma sostenible, i apostar per vehicles poc contaminants o no llençar escombraries -com les burilles- a terra, són algunes de les pautes que redueixen l'impacte humà en el medi ambient. marc de la celebració del seu Dia, aquest diumenge.L'ONU ha destacat, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient -que se celebra aquest diumenge- i sota el lema «Una sola Terra», la necessitat de viure de manera sostenible a través de canvis d'hàbits substancials, no només polítics, sinó també en forma «d'eleccions quotidianes que ens guiïn cap a estils de vida més nets i ecològics».Alguns hàbits quotidians de consum que es poden modificar o canviar:Estalviar aigua: l'Agència Europea de Medi Ambient estima que els espanyols fem servir, de mitjana, 144 litres d'aigua dolça al dia, «gairebé el triple del consum d'aigua determinat per a les necessitats humanes bàsiques», per la qual cosa recomanen utilitzar ruixadors (carxofes) ) de dutxa específics per a l'estalvi del recurs, rentadores de classe A, que gasten la meitat d'aigua que models més antics, o tancar l'aixeta durant el raspallat de dents i quan la persona s'ensabona.No desaprofitar menjar: segons l'Índex de Malbaratament de Menjar de 2021 del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Pnuma), al voltant del 17 % de la producció total de menjar és desaprofitat, unes quantitats que superen els 930 milions de tones de deixalles a l'any, la qual cosa té un impacte directe a l'explotació de recursos ia la generació de contaminació.Segons l'ONU, l'agricultura mundial produeix aliments per a 12.000 milions de persones i, tanmateix, 850 milions tenen problemes amb l'abastament de menjar i sis milions de nens menors de cinc anys moren anualment per malnutrició o manca d'aliment.Consumir productes locals: decantar-se per aliments procedents de l'estranger, i per fruites i verdures fora de temporada, ocasiona un notable impacte ambiental en forma d'envasos de plàstic, emissions de diòxid de carboni (CO2), originats pel transport de la càrrega, sobreexplotació de recursos hídrics o del propi sòl, en forçar-se els cicles naturals de producció dels aliments.Usar vehicles sostenibles: bicicletes, patinets o vehicles elèctrics són les opcions menys contaminants, dades que es donen suport amb el darrer realitzat per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) que certifica un descens en el nombre de matriculacions de vehicles de combustió , una tendència que ajuda a disminuir les emissions de gasos contaminants.Les burilles al seu contenidor: un estudi de la Universitat de Berlín assegura que una sola burilla pels seus ingredients tòxics pot contaminar fins a mil litres d'aigua, a banda de les nefastes conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient que provoquen els més 6 trilions a tot el món, el cultiu del tabac comporta l'ús de pesticides que degraden el sòl, fet que converteix en un problema sanitari i mediambiental essencial.