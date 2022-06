Pneumòlegs demanen que es prohibeixi fumar en espais públics oberts

Un alt percentatge de les burilles són rebutjades al medi ambient

Actualitzada 04/06/2022 a les 11:39

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha reclamat al Govern espanyol que prohibeixi fumar en espais públics oberts, com ara terrasses i platges, ja que un alt percentatge de les burilles -amb 7.000 elements tòxics tan nocius com l'arsènic o el plom- són rebutjades al medi ambient.Així ho assenyala la SEPAR en un comunicat difós aquest dissabte amb motiu de la commemoració el 5 de juny del Dia Mundial del Medi Ambient, en què destaca que Espanya llança a les platges el 15% de les cigarretes que es consumeixen a l'any.«Les restes de la cigarreta són traslladades d'una o altra forma al medi aquàtic, on es degraden en microfibres, que són ingerides per tota mena d'animals marins, arribant fins i tot als nostres aliments», expliquen els pneumòlegs.A més, ressalten que l'exposició al fum del tabac pels fumadors passius s'associa a una predisposició més gran de malalties cardiorespiratòries cròniques, càncer de pulmó, més risc d'aguditzacions i pitjor pronòstic.Segons Cristina Martínez, pneumòloga i coordinadora de l'àrea de medi ambient de SEPAR, d'acord amb estudis internacionals, al món es llencen al medi ambient 143.000 burilles per segon i els estudis realitzats indiquen que les restes de cigars són el 40% dels residus del Mar Mediterrani i requereixen aproximadament 12 anys per degradar-se.Pel que fa a la reforma prevista de la llei del tabac de 2010, els pneumòlegs insisteixen que la nova legislació ha de prohibir el consum del tabac en espais públics, incrementar el preu, i instaurar l'empaquetat genèric, una mesura que, segons la SEPAR, ha estat provada amb èxit a altres països.A més, consideren que cal regular que tant cigarrets tradicionals com electrònics segueixin les mateixes normes de venda, consum i publicitat, i advoquen per instaurar en tot el sistema nacional de salut unitats antitabac, que donin assistència sanitària perquè els fumadors abandonin aquest hàbit, finançant aquestes teràpies.