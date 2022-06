Com identificar els signes que ens alerten del risc de desenvolupar diabetis

Sovint no té símptomes, per la qual cosa cal fer analítiques periòdiques si reunim factors de risc

Actualitzada 04/06/2022 a les 19:58

En què consisteix la prediabetis?

Quins són els símptomes?

Com es tracta?

La diabetis de tipus II és una malaltia seriosa amb un sever impacte en la qualitat de vida de qui la pateix. A diferència d'altres formes de diabetis, a l'origen tenen una important influència diversos factors de l'estil de vida, de manera que molts casos són, en realitat, prevenibles.Per això, és vital escoltar el cos i saber identificar els signes primerencs que ens indiquen que podem tenir risc de desenvolupar aquest problema, per canviar-los abans que els danys siguin més grans. Aquest conjunt de senyals es coneix com a prediabets.En realitat, la prediabetis consisteix en un nivell de glucosa en sang més alt del normal, però no prou per considerar-se diabetis tipus 2. Quan s'arriba a aquest punt, és possible que ja estiguin començant els danys a llarg termini de la diabetis; per això, és essencial actuar sobre els factors modificables que puguin estar causant, contribuint o empitjorant la condició.Tot i que cal tenir en compte que els antecedents familiars i l'herència genètica juguen un paper important, els factors que augmenten considerablement el risc de patir diabetis de tipus II (i, per tant, també prediabetis) són el sobrepès, una alimentació poc saludable, un estil de vida poc actiu, el consum de tabac, la hipertensió arterial, els nivells baixos de colesterol HDL (colesterol 'bo'), els nivells alts de triglicèrids en sang, l'edat avançada, haver patit diabetis gestacional a les dones, patir síndrome d'ovari poliquístic i patir apnea obstructiva del son.Normalment, la prediabetis no presenta cap símptoma, o en tot cas un lleu enfosquiment de la pell en àrees com el coll, les aixelles o l'engonal. A causa de la inespecificitat d'aquest quadre (que, en qualsevol cas, no es dóna sempre), la manera de detectar la prediabetis és fer-se analítiques periòdiques, especialment si es reuneixen diversos factors de risc.A mesura que la prediabetis es torna en diabetis de tipus II, poden aparèixer altres símptomes com:Augment de la set.Orina freqüent.Augment de la gana.Fatiga.Visió borrosa.Entumiment o formigueig dels peus o les mans.Infeccions freqüents.Aparició de nafres que triguen a cicatritzar.Pèrdua de pes involuntària.La manera de tallar la prediabetis per evitar que progressi fins a convertir-se en diabetis és tenir cura dels aspectes de l'estil de vida que augmenten el risc que això passi.Així doncs, caldrà actuar sobre la dieta, que haurà de ser rica en fruita, verdures, fruita seca, grans integrals, llegums i oli d'oliva; és a dir, baixa en greixos i calories i alta en fibra. També és convenient incrementar, tant com sigui possible, l'activitat física; entre aquestes dues mesures, es pot aconseguir una reducció considerable de l'excés de pes.Igualment, el metge pot recomanar altres mesures com ara deixar de fumar o fins i tot alguns fàrmacs com metformina o altres per controlar el colesterol i la pressió arterial alta.