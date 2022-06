Un català s'ha convertit en 'la pitjor persona que coneixes' als Estats Units

La imatge d'un veí de Molins de Rei s'ha convertit en un meme a les xarxes americanes

02/06/2022 a les 20:37

José María García és un veí de Molins de Rei (Barcelona) que, per fer un favor al seu cunyat, ha vist com la seva imatge s'ha convertit en un mem després que una pàgina satírica dels Estats Units utilitzés la seva foto per a il·lustrar un article titulat "la pitjor persona que coneixes".Tot va començar en 2014, quan el seu cunyat li va demanar que posés per a ell amb la finalitat de poder preparar una sessió de fotos amb una escriptora al Turó Park de Barcelona.Però el cunyat va quedar encantat amb el model i li va demanar permís per a pujar la seva imatge al catàleg de Getty -una agència de fotografia estatunidenca-, on, anys després, el 2018, un redactor de la pàgina satírica Clickhole la va trobar i va decidir utilitzar-la per a il·lustrar el seu article, i a partir d'aquí la imatge va començar a fer-se viral.Va ser durant el confinament, quan el cunyat va alertar a José María García que la seva imatge estava associada a la frase 'the worst person you know' i tenia milions de cerques que es multiplicaven per les xarxes socials.Aquest veí de Molins de Rei reconeix que, potser ajudat també per la claustrofòbia del confinament, al principi es va atabalar i va rebre múltiples trucades de periodistes americans desitjosos de conèixer-lo, fins i tot va pensar que podria ser reconegut per algun turista.«Durant la pandèmia -recorda-, tancat a casa, em vaig atabalar amb el que passava» i li impactava la multitud de missatges associats a la seva cara, positius i negatius, encara que lamenta que tendim a quedar-nos amb aquests últims.«Al principi penses que s'ha tornat el món boig, però que al teu país estem tots serens», explica.No obstant això, ara que la notícia ha arribat a Espanya ha optat per prendre el tema amb bon ànim i es presenta: «Hola soc José María García i soc la pitjor persona que coneixes», i també ha decidit fer-se una samarreta amb la frase en anglès i la seva imatge difuminada.