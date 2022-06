Posen a la venda una vil·la a Bèlgica que també tindrà rèplica al metavers

La casa tindrà la seva versió digital al món de Decentraland

Una empresa immobiliària ha posat a la venda una vil·la situada a la localitat belga de Tongres per 1.475.000 euros (uns 1,58 milions de dòlars), amb la particularitat que el comprador rebrà a més una rèplica de la casa al metavers, a través del món digital de Decentraland.



La propietat física consta de 474 m² construïts sobre un terreny de 7.683 m² a la regió de Flandes i «qui compri la casa a Tongres rebrà el mateix en el metavers», oferta la immobiliària Zimmo, que assegura que és la primera oferta d'aquest tipus a Bèlgica i en la resta món.«El nou amo d'aquesta propietat també signarà una primícia mundial: rebrà la mateixa casa i el seu terreny en l'univers virtual del metavers», indica la immobiliària, que en el seu web permet comparar la casa física i la digital ( https://www.zimmo.be/fr/henis-3700/a-vendre/maison/k30vo/ ).La rèplica digital de la vil·la se situa a Decentraland, un entorn virtual en tres dimensions on es poden comprar parcel·les i propietats en forma de token no fungible (Senar Fungible Token o NTF) a través de la pròpia criptomoneda d'aquesta web, MANA.«Una inversió particularment intel·ligent perquè pots llogar la teva terra allí», agrega la immobiliària sobre Decentraland, on el novembre passat, i en un moment d'auge de les criptodivises i els NFT, es va arribar a vendre una casa virtual en aquest entorn per l'equivalent a 2,4 milions de dòlars (uns 2,2 milions d'euros).L'anunci suggereix als possibles compradors que en la propietat virtual, valorada en uns 30.000 euros o 32.000 dòlars, es poden organitzar esdeveniments com «obrir una galeria d'art o llogar el terreny a empreses que vulguin fer els seus primers passos en el metarvers».