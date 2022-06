La intel·ligència artificial permet diagnosticar el càncer de pell

A Espanya es diagnostiquen uns 78.000 nous casos a l'any

Actualitzada 03/06/2022 a les 12:51

La intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una eina fonamental per al diagnòstic primerenc del càncer de pell i per generar models predictius sobre l'evolució de la malaltia que permetin determinar els pacients que tindran pitjor pronòstic.En dermatologia, l'IA s'empra per establir diagnòstics precisos davant de patologies comunes com la psoriasi, la dermatitits atòpica o l'acne, i també contribueix a automatitzar el diagnòstic dels tumors cutanis.Aquest és un dels assumptes que s'aborda al 49è congrés de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia (AEDV), que reuneix uns 2.000 especialistes a Màlaga, per analitzar els últims avenços clínics i terapèutics en relació amb les malalties i cura de la pell, segons ha informat el col·lectiu en un comunicat.L'ús de l'IA permet diferenciar entre dos grups de tumors, les lesions melanocítiques i no melanocítiques, fet que suposa un avantatge per al diagnòstic primerenc del càncer cutani i ajuda a generar sistemes de cribratge capaços de prioritzar els casos en funció de la seva gravetat.«La intel·ligència artificial permet als pacients amb càncer de pell arribar abans a les nostres consultes», ha assenyalat en aquest sentit Antonio Martorell, dermatòleg de l'Hospital Manises de València.Les aplicacions basades en IA també possibiliten el disseny de models que generen algorismes de predicció a partir de dades anònimes de pacients, com les que es pot preveure la progressió metastàtica del melanoma cutani a partir de les dades d'expressió genètica i microRNA1 del propi tumor.Així, l'IA permet determinar quins pacients poden arribar a tenir pitjor pronòstic, segons Martorell, que ha afegit que la intel·ligència de dades i la seva anàlisi permetrà als dermatòlegs «segmentar millor els pacients i personalitzar més els tractaments».Martorell no creu que la intel·ligència artificial pugui rivalitzar amb el dermatòleg: «només ha arribat per ajudar-nos, millorant l'experiència en la consulta i l'atenció al pacient, però les màquines no tenen capacitat d'intuïció i innovació, contràriament al cervell humà, per cosa que difícilment ens podran substituir mai».El càncer de pell representa un de cada tres càncers al món, i a Espanya es diagnostiquen uns 78.000 nous casos a l'any, dels quals un 5 per cent són melanomes -un tipus més agressiu i amb pitjor pronòstic- i el 95 per cent són càncers no melanoma, fonamentalment carcinomes basocel·lulars i espinocel·lulars.Tot i que el tractament més estès per al càncer de pell continua sent el quirúrgic, hi ha pacients per als quals la cirurgia no és una opció, o bé necessiten procediments complementaris.A la trobada també s'han presentat treballs fora de l'àmbit oncològic, com el projecte Skiana-care, una aplicació dissenyada per a telèfon mòbil que permet avaluar la severitat de pacients que pateixen acne juvenil a partir d'una fotografia.Els seus objectius són educar la població en la salut de la pell i identificar pacients que requereixen una atenció especialitzada per evitar la formació de cicatrius.