Espanya registra 304 noves morts, 42.989 contagis més i 336 hospitalitzats menys per covid-19

En la darrera setmana hi ha hagut 235 víctimes mortals, de les quals 27 a Castella i Lleó, 25 a Madrid i 22 a Extremadura. A Catalunya n'hi ha hagut 16.

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.470.175 casos, seguida per Madrid amb 1.735.370, Andalusia amb 1.499.825 i el País Valencià amb 1.439.248.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 6.481 pacients ingressats per la infecció, 336 menys que dimarts, que ocupen el 5,25% de tots els llits disponibles. 325 persones estan ingressades a l'UCI, 30 menys que fa tres dies, el 3,65% del total de llits per a crítics a l'Estat.

A Catalunya hi ha 1.438 pacients a l'hospital per coronavirus, 17 menys que en l'últim balanç (5,8%). A l'UCI hi ha 79 crítics (7 menys), el 6,69% de la capacitat total.

El 82,5% de la població estatal té la pauta completa de vacunació

D'altra banda, 39.080.572 persones a l'Estat té la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, el 92,6% de la població diana (la major de 12 anys) i el 82,5% de la població global. Així ho recullen les xifres setmanals de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat.

En paral·lel, el 93% de la població diana (el 82,8% de la total) ha rebut almenys una dosi. Són 39.232.214 persones. A més, 25.111.639 persones han rebut dosis addicionals, 2.088.465 nens d'entre 5 i 11 anys han estat vaccinats amb la primera vacuna, el 54,7% del total que la pot rebre, i 1.667.201 tenen la pauta completa, el 44%.

El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 3 de juny 96.882.448 dosis de les vacunes contra la covid-19 (el 58% de les que ha rebut) i d'aquestes se n'han administrat fins ara el 97,87%, 94.815.731.

A Catalunya, 6.183.904 persones han la pauta completa (el 91,2% de la població diana i el 80,6% de la total), mentre que 6.253.741 en tenen almenys una (el 92,2% i el 81,5% respectivament). Hi ha 3.751.787 persones amb dosis addicionals, 259.208 nens d'entre 5 i 11 anys han rebut el primer vaccí (40%) i 199.308 tenen la pauta completa (30,7%). En total el Principat ha rebut fins ara 14.328.084 dosis i se n'han administrat 14.225.040, el 99,28%.

La Unió Europea ha adquirit per a Espanya des del primer quadrimestre del 2021, 218.448.216 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 76,5%, 167.155.675. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 215.720 que ha rebut l'Exèrcit (205.928 administrades, el 95,46%) i les 12.875 per a la Sanitat Exterior (totes punxades).