Espanya elimina les restriccions i controls sanitaris pels viatgers provinents de la UE

L'Associació de Línies Aèries demana «homogeneïtzar» les mesures per als passatgers de tercers països

Actualitzada 03/06/2022 a les 09:48

El govern espanyol ha eliminat les restriccions i controls sanitaris pels viatgers provinents de la Unió Europea i l'espai Schengen, segons ha publicat el Ministeri de Sanitat al Butlletí Oficial de l'Estat aquest dijous. L'aixecament d'aquestes restriccions respon a les «altes taxes de vacunació» a Espanya, així com per la «situació favorable» del sistema sanitari. Davant d'això, el govern espanyol ha decidit seguir els passos d'altres estats membres de la Unió Europea i deixa d'exigir el certificat de la Covid-19 als viatgers de dins la UE. Des de l'Associació de Línies Aèries (ALA), han valorat «positivament» la mesura presa pel ministeri de Sanitat, tot i que han demanat «homogeneïtzar» la decisió pels passatgers de tercers països.En aquest sentit, el president de l'associació, Javier Gándara, ha demanat que Espanya «faci com altres països competidors quant a turisme, com Itàlia o Grècia» i aixequi l'exigència de certificats a viatgers provinents de llocs com el Regne Unit o els Estats Units.«Creiem que això és un pas més, positiu, però ara falta fer el pas definitiu per normalitzar l'operació de viatgers amb origen o destí a Espanya», ha assenyalat Gándara.