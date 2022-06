El TGUE es pronunciarà el 6 de juliol sobre el recurs de Puigdemont i Comín contra el PE pel veto a donar-los l'escó

La sentència es podrà recórrer al TJUE

Puigdemont i Comín no van poder ocupar l'escó fins al desembre del 2019, quan l'aleshores president de l'Eurocambra, David Sassoli, els va admetre arran de la sentència sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, que establia que la condició d'eurodiputat s'obté únicament per l'elecció a les urnes. En la vista, l'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, va defensar que els dos eurodiputats van patir una «discriminació» per no poder ocupar l'escó des de l'inici, mentre l'advocada de l'estat espanyol davant la Unió Europea, Andrea Gavela, va demanar que es desestimés el recurs perquè considerava que ja s'havien «reparat els danys» causats a Puigdemont i Comín. Al seu torn, el lletrat del Parlament Europeu, Niklas Göerlitz, va reconèixer que la institució es trobava en «una situació difícil» després que els candidats de Junts guanyessin les eleccions europees, però va defensar que en aquell moment no se'ls podia admetre com a membres.

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) es pronunciarà el 6 de juliol sobre la demanda dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín contra el Parlament Europeu pel veto inicial a donar-los l'escó. Després de la vista celebrada al gener, el tribunal amb seu a Luxemburg dictarà una sentència que es podrà recórrer en última instància al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). El cas és del 2019, quan el llavors president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, no els va reconèixer com a eurodiputats a l'espera que els tribunals resolguessin la controvèrsia perquè no havien jurat la Constitució, tal com exigia la legislació espanyola.