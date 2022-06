Pugen a 142 els casos confirmats de verola del mico a Espanya

Madrid és la comunitat on s'han registrat més infeccions

Actualitzada 02/06/2022 a les 08:38

L'Instituto de Salud Carlos III ha confirmat aquest dimecres 142 casos de verola del mico, deu més que ahir, segons l'actualització que el Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dimecres.Sanitat detalla que, fins ara, els laboratoris de l'Instituto Carlos III de Madrid han rebut mostres pertanyents a 302 casos sospitosos de monkeypox o verola del mico. L'Instituto de Salud Carlos III ha confirmat 142 casos positius. 125 casos més han donat negatiu per verola humana i per altres «orthopoxvirus», i per tant es descarten, explica el ministeri.Madrid, la comunitat on s'han registrat més infeccions, creu que ja s'ha arribat al pic de la corba epidèmica de la verola del mico.Les comunitats autònomes han començat a detectar el virus de la verola del mico a través de PCR després que l'Instituto de Salud Carlos III aconseguís fa una setmana el primer esborrany de la seqüència completa del mateix a partir de les mostres de 23 pacients.