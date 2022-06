Nou rècord del preu de la gasolina tot i el descompte del Govern

Els carburants segueixen a l'alça per sisena setmana consecutiva

Actualitzada 02/06/2022 a les 11:56

Nou rècord

17 euros més car que al gener

El preu de la gasolina ha tornat a pujar per sisena setmana consecutiva, de manera que s'acosta al seu màxim malgrat el descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern que es prorrogarà tres mesos més, mentre que el gasoil segueix a la baixa.Segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat entre el 24 i el 30 de maig, la gasolina es ven a Espanya -una vegada aplicat el descompte- a una mitjana de 1,768 euros el litre, mentre que el gasoil ho fa a 1,652 euros.Amb aquests preus, el cost de la gasolina, que torna a superar el gasoil, puja un 1,6% respecte la setmana anterior, mentre que el gasoil és un 0,9% més barat després de caure per tercera setmana consecutiva.Tot i això, si s'exclou el descompte del Govern, la gasolina marcaria un rècord amb un preu d'1,968 euros el litre; mentre que el gasoil assoliria el cinquè preu més alt de la història, amb 1,852 euros.En aquest sentit, el preu de la gasolina durant la darrera setmana, i amb el descompte aplicat, és el quart més alt de la història, només un 4% per sota del rècord actual; mentre que el del gasoil, que és el vuitè més elevat, és un 10% inferior respecte al seu màxim.Durant les darreres setmanes s'ha frenat la tendència a la baixa que registraven els dos carburants després d'un inici d'any en què van encadenar onze setmanes consecutives a l'alça com a conseqüència de l'encariment del petroli, afectat per la invasió russa d'Ucraïna.En aquest sentit, el petroli ha recuperat la tendència alcista a causa del debat obert a la UE per acordar un embargament a les importacions de cru rus, així com les tensions entre l'oferta i la demanda.Per esmorteir l'impacte que l'encariment de la gasolina i el gasoil està tenint en els ciutadans, el Govern prorrogarà durant tres mesos la bonificació de 20 cèntims per litre, vigent inicialment fins al 30 de juny.L'escalada dels dos carburants ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat un 20% des que va començar l'any, davant del 23% que s'ha encarit el gasoil.Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina costa actualment 97 euros, mentre que amb gasoil se situa en 91 euros, fet que suposa pagar prop de 16 euros més que a principis del 2022 si s'utilitza gasolina, i 17 euros si es tria gasoil.Gràcies a la bonificació del Govern, els consumidors s'estalvien prop d'11 euros en omplir un dipòsit d'aquest tipus, tant si fan servir gasolina com opten per gasoil.En comparació amb la mateixa setmana del 2021, la gasolina costa ara un 31% més, davant del 36% que ha pujat el gasoil; mentre que si s'analitzen els preus de la mateixa setmana del 2019, abans que esclatés la pandèmia, la gasolina és un 30% més cara i el gasoil un 31%.Tot i els valors històricament elevats, el preu dels dos carburants a Espanya es manté per sota de la mitjana europea, que, segons l'estadística de la UE, se situa en 2,01 euros el litre per a la gasolina i 1,856 euros per al gasoil.